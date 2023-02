Feuer und Sachbeschädigung: Viele Polizeieinsätze in Salzgitter

Am Wochenende mussten die Einsatzkräfte in Salzgitter-Bad gleich mehrfach los. (Symbolbild)

In der Samstagnacht ist es in Salzgitter-Bad zu mehreren Polizei- und Feuerwehreinsätzen gekommen. Das berichten die Einsatzkräfte am Sonntag. Dabei war zunächst ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, das kurz vor Mitternacht durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter gelöscht werden konnte. Wie die Polizei berichtet, konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Die Ermittlung der Brandursache dauere aber noch an.

Hausfriedensbruch in Salzgitter-Bad

In den frühen Morgenstunden war es zuvor am Samstag zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Salzgitter-Bad gekommen. Ein Mann hatte eine Kneipe betreten, in der er eigentlich Hausverbot hatte. Erst nach dem Eintreffen der Polizei, verließ er das Lokal wieder. Die Polizei weißt darauf hin: Wer sich nicht an Hausverbote hält, macht sich der Straftat des Hausfriedensbruches schuldig.

Frontscheinwerfer in Salzgitter-Bad zerstört

Weiter berichtet die Polizei von einer Sachbeschädigung in vor dem Einkaufszentrum Am Pfingstanger. Einer oder mehrere Unbekannte beschädigten dort zwischen Samstagnacht, 23 Uhr, und Sonntagmorgen, 0.10 Uhr, den linken Frontscheinwerfer eines grauen Autos. Dieses stand auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad entgegen: (05341) 8250. red

