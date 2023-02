Mehrere Einbruchsversuche in Salzgitter

Salzgitter. Am Donnerstag ist es in Salzgitter zu zwei Einbruchsversuchen gekommen. In beiden Fällen scheiterten die Täter aber an den Terrassentüren.

In Salzgitter Lichtenberg und Salder haben Unbekannte versucht in Einfamilienhäuser einzubrechen. (Symbolbild)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Salzgitter Lichtenberg, Gödebusch, einzubrechen. Der Versuch die Türen oder Fenster aufzuhebeln misslang jedoch, so dass der oder die Täter wieder von dannen zogen. Das berichtet die Polizei am Freitagmittag.

Weiterer Einbruchsversuch in Salzgitter

Auch in Salder, Holzwiesenweg, scheiterten der oder die Täter an der Terrassentür. Zur entstandenen Schadenshöhe können laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise: (05341) 18970.

red

