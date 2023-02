Salzgitter. Der kostenloses Kurs „Kinder im Blick“ will getrennten Eltern und ihren Kindern auch mit Alltagstipps helfen.

Folgen von Scheidung Kursus in Salzgitter: So unterstützt man Kinder nach Trennung

Eltern trennen sich und vergessen darüber, wie es dem Nachwuchs geht? Unter dem Titel „Kinder im Blick“ bietet die Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt ab April einen Kurs für getrenntlebende Eltern an, für den es noch freie Plätze gibt, teilt die Stadt mit. Eltern erhalten unter anderem Anregungen, wie sie ihre Kinder in der Trennungszeit bestmöglich unterstützen können und gleichzeitig gut für sich selbst sorgen, heißt es weiter.

Kinder brauchen in der Trennungszeit besondere Zuwendung

Eine Trennung stelle für alle Beteiligten eine schwierige Zeit dar. Nichts ist mehr wie zuvor, Konflikte mit dem anderen Elternteil und finanzielle Probleme fordern Kraft, Zeit und Nerven – dies häufig auf Kosten der Kinder und des eigenen Wohlbefindens. Kinder brauchen in dieser Zeit besonders viel Zuwendung, um den Übergang in den neuen Lebensabschnitt zu bewältigen.

An sieben Nachmittagen geht es unter Anleitung eines erfahrenen Beratungsteams darum, wie Eltern lernen können, mit Stress umzugehen und gut für sich zu sorgen; wie sie ihren Nachwuchs gut unterstützen und begleiten, beziehungsweise wie es gelingen kann, die elterlichen Konflikte zu reduzieren.

Auch Übungen und gegenseitiger Austausch sind geplant

Einführungen in die Themen wechseln sich dabei mit Übungen und gegenseitigem Austausch in der Gruppe ab. Zudem gibt es Anregungen für den Alltag zuhause. Der Kurs „Kinder im Blick“ (KiB) findet in der Volkshochschule, Thiestraße 26a, statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Termine sind jeweils freitags von 15 bis 18 Uhr und finden statt am: 14., 21. und 28. April, 5., 12. und 26. Mai sowie 2. Juni. Anmeldungen und/oder weitere Informationen gibt es in der Psychologischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt Salzgitter, (05341) 839-3491, Mail: erziehungsberatung@stadt.salzgitter.de (Anmeldezeiten: montags bis mittwochs von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr).

