Hospiz Salzgitter hofft auf starkes Finale beim Crowdfunding

Salzgitter-Bad. Eine Hospiz-Stiftung soll die Finanzierung des Hauses sicherstellen. Bis zum 20. Februar läuft die erste Stiftungsphase. So sind Sie dabei.

Das Hospiz Salzgitter bietet hoch spezialisierte Dienstleistungen an und möchte seine Finanzierung verbessern.

Das Crowdfunding für die Stiftung des Hospizes Salzgitter nähert sich dem Ende. Am 20. Februar ist Schluss. Die Geschäftsführerin des Hospizes, Britta Bötel, erhofft sich eine erfolgreiche Schlussphase. „Es wäre großartig, wenn es einen Endspurt gibt und wir am Ende 25.000 Euro gesammelt haben“, so Bötel. Der Weg dahin ist noch weit: Zehn Spenden sind bisher eingegangen. Insgesamt sind dabei 12.200 Euro zusammengekommen.

Das Hospiz richtet die Stiftung ein, um sich langfristig unabhängiger von der unsicheren, jährlichen Spendenfinanzierung zu machen. Denn nicht alle Ausgaben des Hospizes übernehmen die Krankenkassen: Über 5 Prozent der Ausgaben, also knapp 200.000 Euro im Jahr, müsse das Hospiz über Spenden finanzieren, so Bötel.

Die Stiftung soll das Hospiz finanziell unabhängiger machen

Die Stiftung soll das ändern. Das Hospiz baut mir ihr ein Vermögen auf. Die Zinserträge bilden dann jährliche Einnahmen für das Hospiz. So soll die Spendensumme verringert werden, die jährlich notwendig ist, um die Kosten zu decken.

Die Stiftung startet mit dem Crowdfunding und soll dann stetig wachsen. Eine Herausforderung, denn die Zustiftungen muss das Hospiz zusätzlich zu den jährlich notwendigen Spenden einnehmen. Angst, dass das Hospiz sich selbst das Wasser abgräbt, hat Britta Bötel aber nicht: „Ich hoffe, dass Menschen, die mit ihrem Vermögen ein Lebenswerk begründen wollen, in der Stiftung eine Möglichkeit sehen.“

Die Hospizarbeit wahrt die Würde bis zum Tod

Die Finanzierung des Hospizes abzusichern, sei ihr wichtig. „Wir brauchen ein behütetes, würdevolles Sterben“, sagt Bötel. Das Hospiz wolle dies bieten. Hospizarbeit habe das Ziel, Menschen an ihrem Lebensende Beistand zu leisten. Das sei etwas, das in unserer Gesellschaft kaum noch in der Familie stattfinde. Single-Haushalte nehmen zu. Früher versorgten Großfamilien die Sterbenden, heute hätten wir dies verlernt. Hospize füllten diese Lücke.

„Im Hospiz führen die Gäste ihr Leben selbstbestimmt zu Ende, ihr Tag nimmt den gewünschten Gang, sie essen, wann es ihnen passt. Sie strukturieren ihren Tag selbst“, sagt Bötel. Das Personal sei intensiv geschult: Die schwer kranken Gäste benötigten professionelle, fachliche Betreuung. Zudem biete das Hospiz psychosoziale Begleitung für Gäste und Angehörige. „Wir sind eine Einrichtung der Spezialversorgung, und das ist entsprechend teuer“, so Bötel weiter.

So können Sie spenden

Auf der Internetseite viele-schaffen-mehr.de können Unterstützer den Bereich des Hospizes in Salzgitter-Bad anwählen und noch bis zum 20. Februar 2023 spenden. Das dort eingehende Geld wird dann nach der Sammelphase als Grundstock in den Stiftungsfonds des Hospizes fließen. Nach dieser Startphase sind Zustiftungen in den Stiftungsfonds weiter jederzeit möglich.

Wer allerdings jetzt schon direkt in den Stiftungsfonds zustiften möchte, kann das auch. Das ist jederzeit auf das Treuhandkonto möglich. Die Kontaktdaten dafür gibt es unter anderem über das Hospiz in Salzgitter-Bad. Infos zum Hospiz und Kontaktdaten unter: hospiz-salzgitter.de.

