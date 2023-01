Feuerwehr Bruchmachtersen wählt Hendrik Fürch wieder

Jahresversammlung bei der Freiwilligen Feuerwehr Bruchmachtersen: Ortsbrandmeister Patrick Probst ging im Bericht über das Jahr 2022 unter anderem auf Veranstaltungen wie Osterfeuer am Feuerwehrgerätehaus, Kubb-Turnier am 1. Mai auf dem Kirchengelände und Lampionumzug ein, so eine Pressemitteilung.

38 Mitglieder in der Einsatzabteilung

Dazu ein paar Daten: Die Ortsfeuerwehr Bruchmachtersen besteht aus 158 Mitgliedern, 38 verrichten ihren Dienst in der Einsatzabteilung. In den beiden Jugendabteilungen sind 30 Kinder aktiv vertreten. Gruppenführer Tobias Heyer führte im Jahresbericht der Einsatzabteilung 22 Einsätze der Wehr auf. Einsatzschwerpunkte waren die schweren Unwetterereignisse zu Jahresanfang und -ende, die zu Sturm- und Starkregeneinsätzen führten, heißt es weiter.

Jugendfeuerwehrwartin Jennifer Junghans gab den Bericht der Jugendfeuerwehr und freute sich, einen stabilen Mitgliederstamm von 20 Jugendlichen vorweisen zu können. Kinderfeuerwehrwart Riccardo Förster kündigte an, dass die ,,Fuhselöscher“ ihr zehnjähriges Bestehen im September feiern.

Im Amt bestätigt

Weiter Punkt war die Neuwahl des stellvertretenden Ortsbrandmeisters. Hendrik Fürch stellte sich zur Wiederwahl und wurde von den Mitgliedern einstimmig in seinem Amt bestätigt, berichtet die Feuerwehr Bruchmachtersen.

Es gab auch Beförderungen und Ehrungen: Julian Franke, Pascal Keck und Andreas Stirz wurde zum Feuerwehrmann befördert, Riccardo Förster erhielt den Stern zum Oberfeuerwehrmann. Feuerwehrmann des Jahres wurde Arsenij Kostetski – mit 188 Dienststunden. Eine weitere Ehrung erhielt Alfred Herudek, seit 30 Jahren Mitglied im Förderverein der Ortsfeuerwehr.

Löschbezirksführer Johann Schlecht ehrte anschließend Jennifer Junghans für insgesamt 25 Jahre aktiven Dienst in der Wehr und den Ehrenbrandmeister Wolfgang Probst für 40 Jahre. Ortsbrandmeister Patrick Probst entließ im Anschluss daran den Ehrenbrandmeister aus der Einsatzabteilung der Wehr, da Probst im vergangenen November die Altersgrenze von 67 Jahren erreicht hat und nun in den wohlverdienten Feuerwehrruhestand gehen kann, heißt es abschließend.

Die Freiwillige Feuerwehr Bruchmachtersen trifft sich jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr am Gerätehaus zum Dienst. Interessierte sind willkommen.

red

