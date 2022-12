Alle Jahre wieder: Weihnachtsbaumschlagen im Salzgitter Höhenzug

Am kommenden Wochenenden haben Kunden, die beim traditionellen Weihnachtsbaumschlagen im Salzgitter-Höhenzug einen Baum fürs Fest erstehen wollen, die Qual der Wahl: Soll es ein bereits geschlagener Baum sein oder soll ausgewählt werden aus den noch stehenden Öko-Bäumen? In jedem Fall, so heißt es in der Mitteilung der Niedersächsischen Landesforsten, soll das Ganze ein „tolles Erlebnis für die ganze Familie“ werden, inklusive Wildbratwurst und heißen Getränken.

Den Weihnachtsbaumverkauf der Revierförsterei Salder gebe es bereits seit mehr als 40 Jahren und locke in die Wälder des Niedersächsischen Forstamtes Liebenburg im Salzgitter Höhenzug.

Termin ist am Wochenende, 10. und 11. Dezember, jeweils von 8 bis 15 Uhr. Das Team an der Jagdhütte bietet außer Wildbratwurst im Vakuum auch Wild-Weihnachtsbraten und Wildspezialitäten (Leberwurst, Mettwurst, etc.) fürs Weihnachtsfest. an. Für die Kinder gibt es Stockbrot vom knisternden Lagerfeuer. Und immer wieder schauen die Blechbläser vorbei, die mit traditionellen Musikstücken die Weihnachtsstimmung abrunden.

Preise bleiben stabil

Und obwohl ringsum gefühlt alles teurer wird: Die Preise für die Weihnachtsbäume und die Wildspezialitäten – frisch vom Förster – werden nicht erhöht, so das Versprechen der Landesforsten.

Zudem spielen am Sonntag an der Jagdhütte ab 11 Uhr die Jagdhornbläser. Und am gesamten Wochenende bietet das Infomobil der Jägerschaft Salzgitter einen Einblick in die heimische Tierwelt.

Baumverkauf auch in Salder

Die Anfahrt zu den Verkaufsstellen erfolgt über Gebhardshagen und Altenhagen. Aber auch auf dem Hof der Försterei Salder am Forstweg 1 in Salder gibt es ab Samstag, 10. Dezember, bis zum Heiligen Abend Weihnachtsbäume.

Infos und Anfahrtsskizzen finden sich unter der Rubrik „Weihnachtsbaum Spezial“ auf www.landesforsten.de

red

