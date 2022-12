Türchen 6 unseres Salzgitter-Adventskalenders – rätseln Sie mit!

Der Countdown bis Weihnachten läuft! Um Ihnen die Zeit bis zum Fest ein wenig kurzweiliger zu gestalten, starten wir unseren Adventskalender. Heute öffnen wir das erste Türchen. Bis zum

24. Dezember präsentieren wir Ihnen jeden Tag ein kleines Bilderrätsel. Wir sind im ganzen Stadtgebiet Salzgitters unterwegs und fangen Orte aus ganz besonderen Perspektiven ein.

Jeden Tag gibt es in unserem Adventskalender ein Bilderrätsel – Können Sie sie lösen?

Die Frage lautet jeden Tag: Erkennen Sie, wo wir waren und das Foto gemacht haben? Wenn ja, notieren Sie sich den Ort und den Straßennamen und schreiben Sie auf, was genau wir dort fotografiert haben. Sammeln Sie die Informationen und heben Sie sie gut auf! Haben wir an Heiligabend das letzte Bilderrätsel veröffentlicht, schicken Sie uns Ihre Lösungen. Es sollten dann möglichst alle 24 sein. Wenn Sie nicht jedes Bilderrätsel gelöst haben – kein Problem!

Schicken Sie uns einfach die Rätsel, die Sie geknackt haben. Vielleicht reicht es ja trotzdem zum Sieg. Wer am meisten Rätsel gelöst hat, ist am Ende unser Salzgitter-Auskenner. Bei mehreren Einsendungen mit der gleichen Anzahl richtiger Lösungen entscheidet das Los. Den Sieger oder die Siegerin besuchen wir dann und stellen ihn oder sie unseren Lesern in einem Porträt vor. Wie Sie genau mitmachen können, erklären wir Ihnen noch einmal in den Fakten am Ende des Textes.

Jetzt aber erstmal: viel Spaß mit unserem ersten Adventskalender-Türchen!

Eine besondere Detailaufnahme versteckt sich hinter dem sechsten Türchen unseres Salzgitter-Adventskalenders. Nachdem es beim vorigen Bilderrätsel vor allem um Graffiti- und Wandkunst ging, geht es hier um eine ganz andere Form der Gestaltung. Die Nahaufnahme ist Teil eines sehr bekannten Ortes in Lebenstedt. Viele Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner laufen dort tagtäglich vorbei, wenn sie zur Arbeit huschen oder ihren Erledigungen nachgehen. Dabei wird unser Motiv von den meisten Fußgängern eher nur nebenbei wahrgenommen. Selten läuft jemand mal direkt darauf zu. Schon eine Idee? Dann schreiben Sie sich den genauen Ort auf, an dem unser Bild entstanden ist. Ein letzter Tipp: Der Inhalt unseres Bilderrätsels soll an ein historisches Ereignis erinnern. In den kommenden Türchen haben wir noch einige historische Motive für unseren Kalender geplant. Allerdings erinnern die kommenden Motive an unterschiedliche historische Ereignisse.

Wo findet sich diese Schneeflocke? Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Für Türchen vier und fünf wird unser Adventsrätsel etwas künstlerischer. Wir haben zwei Motive fotografiert, die Sie vielleicht noch nicht so oft gesehen oder haben. Die Schneeflocke findet sich an einem Ort in Lebenstedt, zu dem sie thematisch gut passt. Nicht nur wegen des nasskalten Winterwetters. Unser fünftes Türchen zeigt drei Feuerwehrleute, die gemeinsam einen Brand löschen. Zum Inhalt: Dieses Bild soll eine Freiwillige Feuerwehr zeigen. Wer sich auf die Suche nach unserem Motiv begeben will, der sollte in Salzgitters Süden Anfangen – noch hinter Gebhardshagen. Die tapferen Feuerwehrleute löschen ihr Feuer übrigens an einer Unterführung.

Tag drei unseres Adventskalenders: Wir waren in luftigen Höhen. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Hinter dem dritten Türchen unseres Salzgitter-Adventskalenders verbirgt sich eine etwas ungewöhnliche Perspektive. Das Foto ist an einem sehr bekannten Ort in Lebenstedt entstanden. Von dort aus kann man den Stadtteil sehr gut überblicken. Selten schauen Besucher an diesem Ort in die Richtung unseres Fotos. Denn auf der anderen Seite gibt es ein viel spannenderes Motiv, das sich in jeder Jahreszeit auch in den sozialen Medien oft wiederfindet. Haben Sie eine Idee? Dann schreiben Sie sich den genauen Ort auf, an dem das Foto entstanden ist. Ein kleiner Tipp noch: Für dieses Rätsel lohnt sich wahrscheinlich ein Besuch bei Ihrer vermuteten Lösung. Denn das Motiv lässt sich nicht nur an einem Ort in Lebenstedt finden. Vielleicht gibt es ja ein oder zwei Details, die auf den genauen Standort hinweisen.

Adventskalender Tag 2: Wo schläft dieser Drache? Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Für unser zweites Adventskalendertürchen haben wir uns auf die Reise zum Nest eines großen Drachen gemacht. Dieser gutmütige Gefährte lebt irgendwo zwischen Salder und Salzgitter-Bad an einem Ort für Prinzessinnen und Prinzen. Vielleicht haben Sie diese Kreatur in der Adventszeit selbst sogar unbewusst schon besucht. Haben Sie schon erraten, wo wir das Biest einfangen konnten? Dann schreiben Sie sich unbedingt die Straße und den genauen Ort auf, an dem das Foto entstanden ist und schicken Sie uns die Lösung ab dem 24. Dezember per E-Mail an redaktion.salzgitter@funkemedien.de.

Unser erstes Adventstürchen zeigt ein großes Gebilde in Blau. Ein Hingucker und Symbol. Salzgitteraner dürften es kennen, aber auch im Ausland ist das Gesuchte nicht unbekannt – allerdings würde man dort vielleicht nicht den Namen der Stadt Salzgitter damit verbinden, sondern den einer Nachbarstadt. Unsere Frage lautet: Worum handelt es sich und in welchem Ortsteil und in welcher Straße ist es zu finden? Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln!

Unser erstes „Adventstürchen“: Es ist blau und spinnenartig. Foto: Verena Mai

So sind Sie dabei:

Lösen Sie täglich unser Bilderrätsel, notieren Sie sich, was wir wo fotografiert haben (Straße und Ort), sammeln Sie die Lösungen und schicken Sie uns all Ihre Lösungen ab 24. Dezember – bis zum 30. Dezember – per

E-Mail an: redaktion.salzgitter@funkemedien.de Denjenigen, der am meisten Rätsel richtig gelöst hat (bei mehreren entscheidet das Los), besuchen wir und stellen ihn unseren Lesern in einem Porträt vor.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de