Salzgitter. Richtig was los ist am Wochenende in Salzgitter. Wir haben hier einige Vorschläge, was Sie unternehmen könnten.

Das Theaterstück „Mein Blind Date mit dem Leben“ ist am Freitag in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad zu sehen.

Musik, Theater, Kabarett Volles Programm: Das ist am Wochenende in Salzgitter los

Weihnachten naht – das ist auch an der Vielzahl kultureller Veranstaltungen ganz deutlich zu spüren. Wer am Wochenende in Salzgitter etwas unternehmen möchte, hat die Qual der Wahl. Wir haben für Sie eine Auswahl zusammengestellt:

Der Kulturkreis Salzgitter lädt am Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, in die Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad ein. Gezeigt wird das Theaterstück „Mein Blind Date mit dem Leben“ mit Mit Benedikt Zimmermann und Saskia Valencia. Karten kosten 15 beziehungsweise 20 Euro.

In der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad gibt es am Freitag Theater

Und darum geht es in dem Stück: Mit 15 Jahren verliert der Deutsch-Singhalese Saliya Kahawatte sein Sehvermögen fast vollständig. Die Ärzte sagen ihm, dass er bald völlig erblinden wird. Er soll die Schule verlassen und in einer Blindenwerkstatt arbeiten. Saliya aber will sein Abitur machen, studieren und ein selbstbestimmtes Leben führen. Und er schafft es: Er verschweigt seine gesundheitliche Beeinträchtigung und erhält einen Ausbildungsplatz in der Gastronomie...

Am Samstag, 3. Dezember, ist Florian Schroeder wird mit der Vorpremiere seines Programms „Schluss jetzt! Der satirische Jahresrückblick“ um 20 Uhr zu Gast bei der Kleinkunstbühne in der Kniestedter Kirche. Wer aber noch keine Karten hat, hat keine Chance mehr. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Unter dem Motto „Kein Sonntag wie jeder andere“ lädt der Fachdienst Kultur der Stadt am Sonntag, 4. Dezember, um 15 Uhr in die Kulturscheune im Alten Dorf in Lebenstedt ein. Gezeigt wird dann das Märchen „Rumpelstil“ des Musiktheaters Lupe. Das Märchen ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Karten kosten 5 Euro. In dieser freien Märchenbearbeitung geht es um das Thema „Starke Mädchen und Selbstbestimmung“.

Im ehemaligen Pferdestall der Wasserburg in Gebhardshagen sind am Sonntag, 4. Dezember, die Kabarettisten Gernot Voltz und Peter Vollmer zu Gast. Das aktuelle Programm lautet: „Satirischer Jahresrückblick 2022“. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Karten gibt es unter der Telefonnummer (05341) 32418 oder auch per E-Mail an wopie-veranstaltungen@t-online.de.

Zum Inhalt: Was für ein Jahr! Gerhard Schröder bekommt von Russland eine eigene Pipeline für seine Gasheizung. Die Lufthansa wird grün und setzt ihre Flugzeuge nur noch als Fernbusse ein. Und die Gewinne der Warburg-Bank durch Cum-Ex-Geschäfte sind so groß, dass sie kaum in die Erinnerungslücke von Olaf Scholz passen! Die Kabarettisten Peter Vollmer und Gernot Voltz als Herr Heuser vom Finanzamt halten Rückschau und betrachten satirisch-lustvoll Ereignisse und Gestalten dieses Jahres.

„Adventlichen Bläservesper“ heißt das Programm am Samstag in der St. Mariae-Jakobi Kirche

Die Lebenstedter Propsteikantorin Carmen Winkler lädt am Sonntag, 4. Dezember, zu einem festlichen großen Weihnachtskonzert für Solisten, Chor und Orchester ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Lebenstedter Martin-Luther-Kirche (Berliner Straße). Das Motto lautet „Weihnachten in Italien“. Die neu gegründete „Ökumenische Kantorei Lebenstedt“ präsentiert unter anderem das festliche „Gloria D-Dur“ (RV 589) des italienischen Barockkomponisten Antonio Vivaldi und wird dabei von den Gesangssolistinnen Beatrice Höbelmann und Irina Höhn sowie einem kleinen Orchester unterstützt. Karten zu je 15 Euro sind erhältlich im Gemeindebüro von St. Andreas in Leben-stedt (Donnerstag 16 bis 18 Uhr) und im Propsteibüro (Schumannstraße 1, Mittwoch und Freitag 9 bis 12 Uhr). Restkarten können am Konzerttag ab 17.30 Uhr an der Abendkasse erworben werden.

Am Freitag, 2. Dezember, präsentiert die „Reisegruppe Ehrenfeld“ ihr neues Kabarett-Programm „Das Ziel ist auch nicht die Lösung – Ein Paar packt aus“ in der „Brücke“ des Fredenberg Forums. Sie sind ein Kabarett-Duo und passionierte Tourenradler. Was liegt da näher, als die gemeinsame Radreise durch Südamerika als Kabarett-, Comedy- und Musikprogramm auf die Bühne zu bringen? Los geht es um 20 Uhr, Karten kosten 18 Euro (15 Euro für Mitglieder). Reservierungen unter (05341) 50512 (Mittwoch und Donnerstag 9 bis 11 Uhr) oder unter fredenberg-forum@t-online.de.

Der Propsteiposaunenchor Salzgitter-Bad lädt am Samstag, 3. Dezember, um 18 Uhr zu einer „Adventlichen Bläservesper“ in der St. Mariae-Jakobi Kirche ein. Geboten wird fröhliche und sinnlicher Bläsermusik des Propsteiposaunenchores. Der Eintritt ist frei.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de