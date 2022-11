Salzgitter. Salzgitter wartet wieder mit viel Musik und Kabarett auf, jedoch wird es auch weihnachtlich. Was am Wochenende los ist, lesen Sie hier.

Veranstaltungen Salzgitter Top 4 am Wochenende – hier geht in Salzgitter richtig was ab

Das Wochenende wird bunt in Salzgitter. Neben Musikkabarett mit einem eigenen Twist, Blues und einem Klassik-Konzert, können Sie sich bei einer spontanen Lesung mit Helmut Zierl so richtig auf die Adventszeit einstimmen lassen. An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen die vier Veranstaltungen, bei denen sich ein Besuch lohnen könnte.

Musikkabarett mit Lucy van Kuhl

Menschen sind oft dazwischen, sagt die Kabarettistin Lucy van Kuhl. Pasta oder Pizza? Samsung oder Apple? Welchen Handy-Vertrag bei den vielen Angeboten? Mit ihrem neuen Programm will sie am Samstag, 26. November zeigen, dass der „Dazwischen“-Zustand etwas Aufregendes hat. Schließlich befänden sich alle im „Dazwischen“ zwischen Geburt und Tod, das man Leben nennt. Es geht im Programm auch nicht immer um ein Entweder-Oder, sondern auch mal um ein Sowohl als Auch.

Lucy van Kuhl tritt in der Kniestedter Kirche auf. Foto: Kleinkunstbühne

Denn laut van Kuhl sind alle Menschen Persönlichkeiten mit vielen Facetten, keiner hat nur eine. Die Hin- und Hergerissenheit gehört zum Leben dazu. Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art erzählt und besingt Lucy van Kuhl Situationen aus dem Leben. In ihren sensiblen Chansons und knackig-pointierten Kabarett-Liedern bringt sie’s auf den Punkt – und das Ein oder Andere steht natürlich auch zwischen den Zeilen. Los geht es mit der Veranstaltung der Kleinkunstbühne am Samstag um 19 Uhr in der Kniestedter Kirche. Karten kosten im Vorverkauf 15 und an der Abendkasse 17 Euro.

Besinnliche Adventsgeschichten mit Helmut Zierl

Beim Kulturkreis gibt es dieses Wochenende eine kleine Änderung im Programm. Marie Luise Marjan musste ihre Krimilesung „Mord mit Muttern“ am kommenden Freitag, 25.11. krankheitsbedingt absagen. Der Kulturkreis konnte aber kurzfristig einen grandiosen Ersatz finden: Helmut Zierl springt am Freitag um 19 Uhr ein und kommt in die Kulturscheune. Er liest heiter-besinnliche Weihnachtsgeschichten – passend

Helmut Zierl springt spontan in Salzgitter für Marie Luise Marjan ein und liest Weihnachtsgeschichten. (Archiv) Foto: Verena Mai

zur kommenden Adventszeit. Ein paar Karten gibt es laut Kulturkreis noch. Kostenpunkt: 20 Euro.

Salon Trio mit Joachim Schäfer

Am Sonntag geht es dann mit einem Konzert des Kulturkreises weiter. Joachim Karl Schäfer (Trompete & Kornett), Oksana Weingardt (Klavier) und Yuka Inoue (Kontra-bass) präsentieren ihr Programm: „Ein Lied geht um die Welt – eine Reise durch Europa um 1900“. Schäfer gilt als einer der führenden Trompeter seiner Generation. Die Kritik würdigt zuvörderst seine technische Souveränität sowie sein müheloses, stilsicheres und dynamisch sensibles Spiel, mit dem er auf der Trompete hohe Maßstäbe setzt. Beim Konzert in Salzgitter erklingen u.a. Fantasien über berühmte Opernmelodien und Arien von Giuseppe Verdi und Vincenzo Bellini, sowie Salon-Stücke von Wassily Brandt, Jules Levy und Jean-Baptiste Arban. Los geht es am Sonntag um 17 Uhr, Karten kosten 16 Euro.

Lösekes Blues Gang in der Kulturscheune

Wer sich eher dem Blues zugehörig fühlt, kann vielleicht etwas mit dem Auftritt der Lösekes Blues Gang am Samstag, 26. November, um 19.30 Uhr in der Kulturscheune anfangen. Vielseitigkeit ist von Anfang an das Markenzeichen der Band, die sich nie zu den Bluespuristen zählte. Ob Stücke der alten Meister wie Muddy Waters oder Memphis Slim oder soulige Eigenkompositionen: die Band hat ein ausgesprochen abwechslungsreiches Programm. Karten kosten im Vorverkauf 18 und an der Abendkasse 24 Euro.

