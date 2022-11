Skrupellos: Einbrecher schlagen zweimal in Salzgitter zu

Salzgitter. Ein Einbruch fand am hellerlichten Tag in Salder statt, der andere nachts in Salzgitter. Außerdem wurde einer Seniorin beim Einkauf Geld gestohlen.

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hinter dem Knick in Salzgitter-Salder ist es am Freitag gekommen. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer zwischen 12.30 und 20.30 Uhr aus und drangen durch Aufhebeln einer Tür gewaltsam in das Einfamilienhaus ein, teilt die Polizei mit. Hier wurden einige Räume nach Diebesgut durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Der Gesamtschaden wird auf circa 2500 Euro geschätzt, die Ermittlungen dauern an.

Einbrecher stehlen Tabak aus Kiosk

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem weiteren Einbruchdiebstahl in einen Kiosk in der Berliner Straße. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Kiosk, durchsuchte diesen nach potenziellem Diebesgut und entwendete schließlich eine größere Menge an Tabakwaren. Der Gesamtschaden wird auf circa 2700 Euro geschätzt, heißt es.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den beiden Einbruchsdelikten sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05341) 18970 zu melden.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

In Salzgitter-Thiede kam es am Freitagnachmittag zu einem Taschendiebstahl. Die Täter entwendeten in einem unbeobachteten Moment in einem Supermarkt in der Schäferwiese die Geldbörse aus der Tasche einer 86-jährigen Frau. Als die Dame den Diebstahl bemerkte und die entwendete EC-Karte sperren wollte, musste sie feststellen, dass damit bereits Geld abgehoben wurde. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, heißt es. Die Ermittlungen dauern an.

red

