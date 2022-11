In Salzgitter werden immer mehr Haustiere ausgesetzt

Das Tierheim Salzgitter-Bad hat in einer Mitteilung auf einen bedauerlichen Trend hingewiesen. Mehrmals wöchentlich werden herrenlose, oft umherirrende Tiere in Salzgitters Stadtgebiet von aufmerksamen Menschen gefunden, gesichert und in die Obhut des Tierschutzes gegeben. Doch in den zurückliegenden Wochen häuften sich die Funde, bei denen klar war, dass die Tiere ihren Haltern nicht einfach in einem unachtsamen Moment entwischt sind, sondern diese bewusst ausgesetzt und zurückgelassen wurden.

Dana Eggeling, Mitarbeiterin im Tierheim Salzgitter, kümmerte sich um die ausgesetzte Hündin Loona. Foto: Tierheim Salzgitter

Anfang November wurde am späten Nachmittag eine verängstigte Hündin am Gittertor in Salzgitter-Bad gefunden. Sie war angebunden und trug ein Schild mit der Aufschrift „Loona, 6 Jahre“. Ein Passant alarmierte die Feuerwehr, die sich der Rettung annahm. Da sich die gefundene „Loona“ nicht sonderlich kooperativ zeigte und sich nicht in eine Sicherungsbox begeben wollte, gingen Loonas Finder und ein Feuerwehrmann die Strecke bis zum „Pfingstanger 40“ zu Fuß.

„Loona war am Anfang panisch, da sie nicht einordnen konnte, was mit ihr geschieht“, berichtet Tierpflegerin Dana Eggeling. „Es war sehr schwer, an Loona heranzukommen.“ Es dauerte einige Tage, bis die ausgesetzte Loona ein wenig Vertrauen gefasst hatte und sich die Tierschützer ihr nähern konnten. Warum die Hündin ihrem Schicksal am Gittertor überlassen wurde, ist unbekannt.

Das Tierheim Salzgitter weist darauf hin, dass niemand Angst haben müsse, wenn man sich um sein Haustier nicht mehr kümmern könne. „Wenn es unsere Kapazitäten zulassen, nehmen wir gerne Tiere auf und versuchen, diese in ein neues Zuhause zu vermitteln“, sagt Benjamin Kozlowski, 2. Vorsitzender des Tierschutzvereins Salzgitter. „Dieser Schritt kostet zwar Überwindung, ist aber allemal besser, als sein Tier in einer fremden Umgebung bei Wind und Wetter auszusetzen.“ Und weiter: „Bei uns wird niemand schief angeschaut oder verurteilt, weil man sich eingesteht, dass man sich um das Tier nicht mehr kümmern kann“, so Kozlowski. Erschwerend käme hinzu, dass für die Tierpfleger immer wieder aufs Neue die Suche nach der Stricknadel im Heuhaufen beginnt.

Wo kommt das Tier her? Wie alt ist es? Benötigt es spezielles Futter oder gar Medikamente? Gibt es Verhaltensauffälligkeiten? Dies seien einige von vielen Fragen, die die Tierheimmitarbeiter über Tage und Wochen in mühevoller Arbeit herausfinden müssen und dabei unter Umständen wichtige Zeit verloren geht.

„Wir haben derzeit sehr viele Tiere, die wie Loona betreut und kennengelernt werden müssen. Deshalb bitten wir darum, uns derzeit keine Vermittlungsanfragen für Loona zustellen“, appelliert Eggeling. „Wir erhalten täglich 3-4 Anfragen.“

Ein weiteres Schicksal ereignete sich kurz nach Loonas Fund. Fünf Kaninchen wurden in einem Waldstück in der Nähe der Sandgrube bei Ohlendorf gefunden. Sie wurden in einem völlig verdreckten Käfig eingesperrt und offensichtlich zum Sterben ausgesetzt. Bei den ersten Untersuchungen stellten die Tierpfleger schnell fest, dass sich die flauschigen Vierbeiner in einem sehr schlechten Zustand befanden. „Zwei Weibchen sind tragend und werden schon bald ihren Nachwuchs bei uns im Tierheim bekommen“, erzählt Tierpflegerin Dana Eggeling. „Insgesamt befinden sich die Tiere in schlechter Verfassung. Die Krallen waren viel zu lang, die Zähne schlecht und die Geschlechtsorgane massiv entzündet“, zählt Eggeling die Probleme auf.

Die zum Sterben im Wald ausgesetzten Kaninchen werden im Tierheim wieder aufgepäppelt. Foto: Tierheim SalzgitteR

Wie die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Salzgitter erst kürzlich berichteten, befindet sich das Tierheim aufgrund stark gestiegener Preise in allen Bereichen in einem finanziellen Engpass. „Die kalkulierten Kosten laufen uns davon“, hält Benjamin Kozlowski fest. „Allein die Tierarztkosten reißen in diesem Jahr eine große Lücke in unsere Finanzplanung. Geschichten, wie die von Loona oder den Kaninchen verschlimmern unsere finanzielle Situation deutlich.“

