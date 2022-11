Die alte Bockwindmühle auf dem Eikel

Einst stand westlich von Kniestedt auf dem Eikel eine Bockwindmühle, genannt die Eikelmühle. Aufgrund der Inschrift an einem Balken im Obergeschoss der Mühle – „An Gottes Segen ist mir alles gelegen. Georg Schreyhahn 1811.“ – kann man davon ausgehen, dass die Windmühle im Jahr 1810/1811 erbaut wurde. Sehr wahrscheinlich handelte es sich hier um den Nachfolgebau einer hier stehenden, älteren Mühle, die bereits urkundlich 1572/1573 erwähnt wurde.

In den Kirchenbüchern der Reformationszeit (1517-1648) erscheint als erster Besitzer oder Pächter „Hans der Windmüller“. Die Reihe der Eikelmüller, zu denen besonders die Familien Gärtner und Riekeberg zählten, führt hin bis zu Carl Remnitz, der den Besitz am 17. Oktober 1898 zwangsweise versteigern lassen musste. 1899 kaufte das Anwesen August Bötel, der Besitzer der „Roten Mühle“ in Groß-Mahner. Man sagte ihm nach, dass er den Kauf nur tätigte, um die Konkurrenz für seine Wassermühle auszuschalten. Und tatsächlich wurde die Mühle nicht mehr genutzt und somit über die Zeit dem fortschreitenden Verfall preisgegeben.

Auf dem Grundstück gab es einst eine Mehlbeerbaumplantage

1911 erwarb der Kniestedter Landgerichtsdirektor Dr. Otto Haars das Grundstück. Aber auch jetzt wurde die alte Mühle nicht mehr betrieben. Im Jahr 1922 legte der Geschäftsführer des Reichslandbundes, Dr. von Manteuffel, vor dem Eikel-Grundstück eine Mehlbeerbaumplantage an. Noch während des Zweiten Weltkrieges lieferte sie das Futter für eine von Klassen der Eikelschule übernommene, der Gewinnung von Fallschirmseide dienende Aufzucht von Seidenraupen. Unter Mithilfe seiner Schwester entstand am gleichen Platz eine „Legehennenzucht mit Fallnestern“, die erste Anlage dieser Art in unserer Gegend. Die Mühle wurde mit der Zeit morsch und brüchig. 1939, als eine der ersten Großsiedlungen auf Kniestedter Gebiet entstand, musste sie, dem Einsturz nahe, abgebrochen werden.

Das auf dem Mühlengehöft noch heute befindliche Wohnhaus wurde 1830 erbaut. Hier wurde 1831 die erste katholische Volksschule im Raum Salzgitter eingerichtet, und hier hatte auch der katholische Lehrer seine Dienstwohnung. Die Schule deckte die schulmäßige Betreuung der katholischen Kinder aus Salzgitter, Kniestedt, Vorsalz, Flachstöckheim und Beinum ab. Auf Initiative des Gast- und Landwirtes Franz Talleur zunächst als Privatschule eingerichtet, wurde sie 1933 verstaatlicht, und später erhielt sie einen Neubau an der Braunschweiger Straße zugewiesen.

„Czaudernas Historien“ ist eine Serie der Salzgitter-Zeitung, die sich mit kleinen und großen Begebenheiten oder auch Örtlichkeiten in Salzgitter beschäftigt. Autor ist der Salzgitteraner Rolf Czauderna, der dazu auch Erinnerungen von Salzgitteranern schildert – und für diese Serie auch viele historische Bilder zur Verfügung stellt.

