Top 5: Hier ist am Wochenende in Salzgitter richtig was los

Dieses Wochenende ist voll mit Kulturveranstaltungen in und um Salzgitter. Wenn Sie fetzigen Rock in Salzgitter-Bad erleben wollen, gibt es gleich zwei Anlaufstellen. Wer es eher literarischer mag, wird auch im Umland fündig. Sind weder das Eine noch das Andere nach Ihrem Geschmack? Wie wäre es dann mit einem ABBA-Revival? Auch das gehört zum Repertoire Salzgitters an diesem Wochenende. Um Ihre Auswahl zu erleichtern, präsentieren wir hier unsere Top-5 der Veranstaltungen:

Liebenburger Buchmesse

Wer liest, versteht die Welt besser. Unter diesem Motto veranstaltet der Kulturverein Lewer Däle Liebenburg am Freitag, 4. November, und Samstag, 5. November, eine kleine Liebenburger Buchmesse. 14 Tage nach der Frankfurter Buchmesse präsentiert der Verein in seinen Räumlichkeiten ein Programm rund um das Thema Buch aus unserer Region. Zum Auftakt wird die Goslarer Autorin Barbara Ehrt am Freitag aus ihrem Buch „Die Französin“ lesen. Der Eintritt kostet 10 Euro. Am Samstag werden dann von 12.30 bis 18 Uhr unterschiedliche Buchtitel, Neuerscheinungen, das Verlagsprogramm des Ostfalia-Verlages, Lesungen mit Autorinnen und Autoren aus der Region und Schönes aus der Buchkunst-Werkstatt angeboten. Der Eintritt ist hier frei.

Earphoria in der Kniki

Die Band „Earphoria“ rund um die „The Voice of Germany“-Teilnehmerin Meike Hammerschmidt spielt am Samstag, 5. November, ihr Jahresabschlusskonzert in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad. Seit 2019 gestaltet „Earphoria“ ihr Jahresabschlusskonzert in der Kniki. Letztes Jahr eröffnete die Gewinnerin des Salzig-Badcontests, Lisa Strat, den Konzertabend. In diesem Jahr übernimmt Hendrik Thiel diese Rolle. Der Sänger und Gitarrist spielt Coversongs aus dem Rock’n’Roll und Country. Hammerschmidt erhofft sich von dem Auftritt eine große Resonanz. Denn die Gewinne sollen dieses Jahr dem Rockfestival „Ringelheim Rockt“ zugutekommen. Dafür verkauft die Band auch exklusive Fanartikel in der Kniki.

Abba Review präsentiert die größten Hits der weltweit erfolgreichen schwedischen Band. Foto: Privat / Veranstalter

Bock auf Rock

Der Veranstaltungssaal des Vereins „Bock auf Rock“ in Salzgitter-Bad verwandelt sich am Samstag in eine Festivalbühne und gleichzeitig in einen Ort für ein Jugendfestival. Vier Bands aus der Region werden auftreten, die eine breite musikalische Palette abdecken: von kraftvollem Gitarrenrock, Alternative Rock über eine Mixtur von Pop und leidenschaftlichen Funk, Soul, Jazz bis hin zu Reggae. Wer sich das ehrenamtliche Musikspektakel in Salzgitter-Bad anschauen möchte, der besucht ab 17.30 Uhr die Arche 4 am Martin-Luther-Platz 4. Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 6 Euro auf der Seite: www.bock-auf-rock-sz.de oder an der Abendkasse für 7 Euro erhältlich.

ABBA Review

„ABBA Review“ präsentiert am Samstag die größten Hits der weltweit erfolgreichen schwedischen Band. Die Coverband „ABBA Review“ will in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad einen Rückblick auf die musikalischen Meilensteine und die Weltkarriere des schwedischen Quartetts liefern. Zur Zeitreise zu den Ursprüngen der Pop- und Discomusik mit dem dazugehörigen modischen Accessoire lädt die Band ab 19.30 Uhr ein.

Lesung von Andrea Sawatzki

Andrea Sawatzki liest am Samstag, 5. November, 20 Uhr, im Ratskeller in Salzgitter-Bad aus ihrem Roman „Brunnenstraße“. In diesem bisher persönlichsten Buch verarbeitet die Autorin das Verhältnis zu ihrem Vater, dem erfolgreichen Journalisten Günther Sawatzki. Im Roman zeigt Sawatzki die intensive und von ihr ungeschminkt dokumentierte Zeit mit ihrem Vater, der schwer krank ist und seinen Beruf nicht länger ausüben kann. Das Geld wird knapp, die Mutter muss als Nachtschwester arbeiten. Und die nicht einmal zehnjährige Andrea kümmert sich um den dementen Vater, der launisch, ungeduldig und jähzornig ist. Zwischen den beiden einander immer noch fremden Menschen entspinnt sich ein geheimes Leben von Nähe und Zuneigung, Hass und vollkommener Hilflosigkeit. Bis es schließlich zu einem unausweichlichen Ende kommt.

Andrea Sawatzki liest aus ihrem neuen Erfolgsroman „Brunnenstraße“ Foto: Privat / Veranstalter

Karten für die Veranstaltung des Kulturkreises Salzgitter kosten 20 Euro. Im Vorverkauf sind sie im Tillyhaus in Salzgitter-Bad erhältlich.

