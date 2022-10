Lebenstedt. Einsatz für die Feuerwehren: In den frühen Morgenstunden stand eine Küche im Bessemerweg in Flammen. Die Anwohner konnten sich retten.

Feuerwehr Salzgitter Nicht mehr bewohnbar: Küche brennt nachts in Lebenstedt aus

In der Nacht zum Mittwoch hat es in einem Wohnhaus im Bessemerweg in Salzgitter-Lebenstedt gebrannt. Der Schaden ist immens, doch verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 2.13 Uhr wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter und der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Lebenstedt zu einem gemeldeten Küchenbrand in den Bessemerweg alarmiert. Vor Ort bestätigte sich das Lagebild, so Einsatzleiter Maximilian Seifert. Glücklicherweise, so Seifert weiter, hatten bereits alle Anwohner des Mehrfamilienhauses selbstständig das Gebäude verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst betreut und blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schon nach kurzer Zeit eindämmen. Dennoch richtete der Brand erheblichen Schaden in der Wohnung an und macht diese vorerst unbewohnbar. Die Bewohner kommen vorerst bei Bekannten unter, heißt es. Nach circa einer Stunde war der Einsatz für die Rettungskräfte beendet. Die genaue Ursache des Brandes muss durch die Polizei ermittelt werden.

