Corona – So ist die aktuelle Lage in Salzgitters Krankenhäusern

Salzgitter. Allerorten steigen die Corona-Fallzahlen wieder an. Gibt es auch in den Krankenhäusern wieder mehr schwere Fälle? So ist die Lage in Salzgitter.

Die 7-Tage-Inzidenz in Salzgitter ist in den vergangenen Tagen insgesamt kräftig gestiegen – liegt aktuell bei 702,1. Doch wie ist die Lage in Salzgitters Krankenhäusern? Werden auch hier wieder vermehrt Fälle mit schweren Corona-Verläufen behandelt? Wir haben sowohl im Helios-Klinikum in Lebenstedt als auch im St. Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter-Bad nachgefragt.

Salzgitters Krankenhäuser sind auf einen Anstieg der Corona-Patienten vorbereitet

„Im Helios Klinikum Salzgitter spiegelt sich der allgemeine Anstieg der Coronavirus-Infektionszahlen aktuell noch nicht wider. Derzeit liegen die Patientenzahlen noch stabil im einstelligen Bereich und auch die Situation auf der Intensivstation ist momentan deutlich entspannter als noch im Frühjahr dieses Jahres“, schildert der Ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. Dietmar Loitz, die Situation auf Anfrage.