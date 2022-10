Amtliches Wahl-Endergebnis für Salzgitter veröffentlicht

Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 11 „Salzgitter“ hat in seiner Sitzung am Donnerstag das Wahlergebnis zur Wahl des Niedersächsischen Landtages am 9. Oktober 2022 festgestellt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Damit ist nun auch amtlich beschlossen, dass das Direktmandat für diesen Wahlkreis, zu dem der nördliche Teil von Salzgitter und die Gemeinde Lengede aus dem Landkreis Peine gehört, an Stefan Klein (49,29 Prozent) vergeben wird.

Die Parteien in Salzgitter in Zahlen

Bei den Zweitstimmen kam es zu folgendem Ergebnis: SPD 39,94 Prozent, CDU 20,95 Prozent, AfD 18,37 Prozent, Grüne 8,32 Prozent, Die Linke 3,49 Prozent, FDP 3,34 Prozent, Tierschutzpartei 1,68 Prozent, Sonstige 3,90 Prozent.

Die vollständigen Wahlergebnisse für den Wahlkreis 11 „Salzgitter“ können im Internetauftritt der Stadt Salzgitter unter www.salzgitter.de eingesehen werden.

Die Stadt Salzgitter teilte sich bei der Landtagswahl 2022 in zwei Wahlkreise auf. Der weitaus größte Teil bildete zusammen mit der Gemeinde Lengede (Landkreis Peine) den Wahlkreis 11 „Salzgitter“. Der kleinere Teil Salzgitters mit den Ortschaften Süd und Südost bildete zusammen mit Teilen des Landkreises Wolfenbüttel den Wahlkreis 10 „Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter“.

Die Kreiswahlleitung für den Wahlkreis 11 oblag der Stadt Salzgitter und für den Wahlkreis 10 dem Landkreis Wolfenbüttel. Der Kreiswahlausschuss für Wolfenbüttel tagte erst am späten Donnerstagnachmittag.

