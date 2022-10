Sparkasse bietet in Gebhardshagen mobilen Geldautomaten

Vor einigen Wochen berichteten wir über Veränderungen bei der Sparkasse in Gebhardshagen in Folge von Automatensprengungen. Bargeld abholen war zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Wochen nicht mehr möglich gewesen, die Bank hatte angekündigt, keine Filialen mehr in Wohnhäusern einzurichten. Doch nun gibt es eine mobile Bargeldquelle in Gebhardshagen.

Aus den ursprünglichen Plänen wurde nichts

Ursprünglich waren nur Umbauarbeiten in der Sparkassen-Filiale auf dem Weddemweg geplant. Es sollte sicherer werden, doch daraus wurde nichts. Wie Oliver Fuchs von der Braunschweigischen Landessparkasse in einem Gespräch seinerzeit erklärte, wolle man zum Schutz der angrenzenden Bewohner bezogen auf Automatensprenger, aber auch durch die Umstrukturierung die Filiale am Weddemweg nicht mehr öffnen.

So sollte die Beratung für Kunden in die Wasserburg ziehen und Bargeld nur noch auf dem Parkplatz des Rewe-Neubaus in einem sogenannten Pavillon, der bereits geplant wird, in Betrieb genommen werden. Aber natürlich musste eine Lösung temporär geschaffen werden, und so sei am Montag eine mobile Geldquelle hinter der ehemaligen Filiale – also auf dem Marktplatz in Gebhardshagen – geschaffen worden. Die SB-Terminals in der Filiale am Weddemweg bleiben aktuell noch bestehen.

Einen genauen Zeitplan für den neuen Pavillon gibt es noch nicht

Wie die Pressesprecherin der Braunschweigischen Landessparkasse Marion Thomsen abschließend mitteilt, gibt es noch keinen genauen Zeitplan für die Umsetzung des neuen Pavillons sowie für die Beratungsmöglichkeit. Man werde diesbezüglich rechtzeitig informieren.

