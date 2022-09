Für werdende Eltern in Salzgitter gibt es neue Babysprechstunde

Salzgitter. Um werdende Eltern in Salzgitter nicht mit ihren Problemen alleine zu lassen, bietet die Stadt neuerdings eine Babysprechstunde an.

Der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt Salzgitter bietet nun auch eine Babysprechstunde für werdende Eltern und solchen mit Babys im Alter bis zu einem Jahr an. Die Beratung ist für alle Eltern aus Salzgitter kostenfrei, heißt es.

Der Alltag mit einem Säugling könne Mütter und Väter vor Herausforderungen stellen. Schrei- oder Schlafprobleme, eine traumatische Geburt oder allgemeine Ängste und Sorgen um das Neugeborene belasteten oft die Bindung zwischen Eltern und Kind. Auch finanzielle Sorgen oder gesellschaftlicher Druck könnten den Bindungsaufbau erschweren, heißt es.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Geschützter Ort

In der „Babysprechstunde“ werde Eltern ein geschützter Ort geboten, an dem sie aktiv die Bindung zu ihrem Kind stärken könnten. Sie lernten, die Feinzeichen ihres Kindes besser zu verstehen und ihrer elterlichen Intuition zu vertrauen. Außerdem erführen sie, wie sie in spannungsgeladenen Situationen mit ihrem Kind, aber auch mit sich, weiterhin gut in Kontakt bleiben könnten.

Eine sorgenvolle Schwangerschaft könne ebenfalls eine Belastung für die Mutter-Kind-Bindung darstellen. Auch in diesem Fall bietet die Sprechstunde Raum, um die betroffene Frau zu unterstützen, heißt es weiter. Das Beratungsangebot basiert demnach auf gezielten Gesprächstechniken und körperorientierten Methoden.

Nach Terminvereinbarung

Die „Babysprechstunde“ findet nach Terminvereinbarung entweder freitags in der evangelischen Familien-Bildungsstätte in Lebenstedt oder mittwochs in der katholischen Familien-Bildungsstätte in Salzgitter-Bad statt. Sie ist kostenlos und anonym.

Weitere Informationen zu der neuen Babysprechstunde und zu den vielen Angeboten für Schwangere, werdende Eltern, Mütter, Väter und Familien sind beim Familienservice der Stadt Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 8394629 oder per E-Mail unter Familienservice@Stadt.Salzgitter.de erhältlich.

Termine für die Sprechstunde können vereinbart werden mit Cecile Wiersdorff, Telefon (0176) 70760386, oder per E-Mail unter kontakt@cecilewiersdorff.de

Veranstalter der Babysprechstunde ist der städtische Fachbereich Frühe Hilfen des Fachdienstes Kinder, Jugend und Familie. Die Sprechstunde findet im Rahmen des Aktionsprogrammes des Bundes „Aufholen nach Corona“ statt. Die Förderung läuft über die Bundesstiftung „Fonds Frühe Hilfen“ sowie die Stadt Salzgitter.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de