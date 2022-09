Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Salzgitter

In der Marienbruchstraße in Salzgitter Lebenstedt ist ein Pkw nach einem Unfall vom Unfallort geflohen. Nach einer Meldung der Polizei fuhr ein 16-jähriger Radfahrer am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Berliner Straße Richtung Norden. Als er auf dem Fahrradweg eine Kreuzung überqueren wollte, kam plötzlich von rechts ein Pkw aus der Marienbruchstraße. Der Radfahrer musste stark abbremsen und fiel dabei schließlich hin. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der Pkw bog anschließend nach rechts in die Berliner Straße ab und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrrad nahm leichten Schaden. Der Pkw, der den Unfall verursachte, war ein schwarzes Auto. Weitere Angaben konnten nicht gemacht werden. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu melden.

Einbruch in der Tillystraße in Salzgitter Bad

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagvormittag 10 Uhr und Donnerstagmittag 12 Uhr in eine Wohnung in Salzgitter Bad eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter die Terrassentür einer Wohnung in der Tillystraße auf. Anschließend durchwühlten sie die Räume und zahlreiche Behältnisse. Die Polizei ermittelt noch, was die Täter stahlen. Der verursachte Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05341) 8250.

red

