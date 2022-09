Alkoholisierter Autofahrer rammt in Salzgitter drei parkende Pkw

In Lebenstedt hat es am Donnerstag mehrere Kollisionen wegen eines alkoholisierten Autofahrers gegeben (Symbolfoto).

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend ein 19-jähriger Pkw-Fahrer im Lebenstedter Fasanenweg in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw geriet ins Schleudern und rammte im weiteren Verlauf drei am Fahrbahnrand geparkte Pkw, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte jedoch nach einem Zeugenhinweis und auf Grund polizeilicher Ermittlungen kurze Zeit später angetroffen werden.

Der Mann stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mindestens 17.000 Euro.

red

