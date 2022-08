Salzgitteraner Kater Bagheera braucht viel Zuwendung

Salzgitter. Diesmal ist Kater Bagheera Tier der Woche in Salzgitter. Das Tierheim sucht für ihn ein ruhiges Zuhause, denn er ist gesundheitlich angeschlagen.

Der Bombay-Mix-Kater Bagheera besticht mit seinem tiefschwarzen Fell, seinen kupferfarben leuchtenden Augen und einem einmaligen Charakter. Bagheera ist gesundheitlich nicht in bester Verfassung und gehört in dieser Ausgabe zu den Tieren der Woche. Kater Bagheera wurde vermutlich 2020 in der Türkei freilebend geboren.

Bereits als sehr junger Kater wurde er von der Straße gerettet und bezog bei einer Tierschützerin das vermeintlich sichere Zuhause. Doch das rettende Heim erwies sich für Bagheera als kein sicherer Zufluchtsort. Die hier lebenden Katzen waren dem Kater nicht wohlgesonnen, er wurde regelmäßig von ihnen attackiert und gemobbt. Seit Juni lebt Bagheera nun im Tierheim Salzgitter.

Artgenossen akzeptieren ihn

In seinem Katzenzimmer geht es deutlich ruhiger zu als im vorherigen Zuhause. Hier wird er nicht gemobbt, sondern von den anderen Artgenossen akzeptiert. Menschen gegenüber ist die schwarze Samtpfote verschmust und lieb. Sie liebt den Kontakt zu den Zweibeinern und ihren Streicheleinheiten. Ein gewisser Futterneid kann nicht von der Hand gewiesen werden. Aber dies verwundert kaum, denn Bagheera musste schon in den ersten Lebensmonaten lernen, sich gegen Konkurrenz am Fressnapf durchzusetzen.

Obwohl Bagheera erst auf zwei Jahre geschätzt wird, hat er bereits starke gesundheitliche Beeinträchtigungen, die seine künftigen Katzeneltern berücksichtigen sollten. Bagheera leidet unter einer schweren beidseitigen Hüftgelenksdysplasie. Derzeit bekommt er regelmäßig Schmerzmittel, damit der Alltag für die kleine Fellnase erträglich gestaltet werden kann.

Springen darf der Kater nicht

Von hohen Kratzbäumen oder Schränken darf Bagheera nicht springen, um seine Schmerzen nicht zu verstärken. Aus Sicht des Tierheim-Teams wird Physiotherapie zum Muskelaufbau empfohlen, um dem Kater eine Operation so lange wie möglich zu ersparen.

Bagheera möchte zu katzenerfahrenen Menschen in Wohnungshaltung vermittelt werden, die ihm mit viel Zeit, Ruhe und Geduld begegnen und seine Beeinträchtigungen akzeptieren. Über einen ruhigen Artgenossen würde sich Bagheera sicherlich sehr freuen.

Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.

Tierheim & Geschäftsstelle: Am Pfingstanger 40,

Salzgitter-Bad, Telefonnummer: (05341) 47886;

www.tierheim-sz.de

www.facebook.com/tierheimsalzgitter

