Bahnstrecke zwischen Lebenstedt und Braunschweig gesperrt

Stresstest für Bahnpendler zwischen Salzgitter-Lebenstedt und Braunschweig Hauptbahnhof. Am Donnerstagmorgen teilt die DB Regio Niedersachsen mit, dass der Bahnverkehr zwischen Salzgitter und Braunschweig bis auf weiteres vollständig entfällt.

Die Ursache ist ein umgestürzter Baum auf den Gleisen. Seit etwa fünf Uhr am Morgen stehen alle Züge still. Damit müssen auch Pendler in Watenstedt, Immendorf und Salzgitter-Thiede derzeit eine Alternative suchen. In Thiede heißt es, den weiten Weg vom Thieder Bahnhof in Richtung Bushaltestelle an der Frankfurter Straße zu marschieren.

Wann genau die Strecke wieder freigegeben werden kann, steht derzeit noch nicht fest.

