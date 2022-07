Kantorei Vocale feiert 25. Geburtstag in Lebenstedt

Lebenstedt. Aus diesem Anlass gibt es gemeinsam mit dem Städtischen Chor Peine ein Konzert in der Martin-Luther-Kirche Lebenstedt, in dem es viel Beifall gibt.

Was für ein schönes und abwechslungsreiches Konzert in der Martin-Luther-Kirche in Lebenstedt, heißt es in der Bilanz-Pressemitteilung zu einem Konzert in Lebenstedt. Auf dem Programm stand demnach ein musikalischer Genuss der Extraklasse. Zu hören waren Melodien der Kantorei Vocale Salzgitter und des Städtischen Chores Peine aus der dreiteiligen Projektreihe „Stimmentaumel“ mit Musical-Melodien. Gleichzeitig feierte die Kantorei Vocale ihr 25-jähriges Chorbestehen.

Freunde eingeladen

Und wie es an Geburtstagen so üblich ist, lädt man sich Freunde ein. In diesem Fall traten als Gäste die Sopranistin Stefanie Wipprecht und ein Instrumental-Ensemble auf, so die Mitteilung weiter.

Das Repertoire

Das Ensemble war besetzt durch Violine mit Anna Taube, Cello mit Slava Taube und den Pianisten Naum Nusbaum. Sie brachten einzeln und auch miteinander einen einzigartigen Sound in der Martin-Luther-Kirche zum Erklingen. Zum Repertoire gehörten klassische Klänge von Kálmán, Rubinstein und Tschaikowsky und ein schwungvoller Beitrag von Joplin.

Die Sopranistin rundete das Gastprogramm mit Melodien von Robert Stolz, Friedrich Schröder und Franz Lehar ab. Die Musiker bekamen viel Beifall. Auch der Jubiläums-Chor zusammen – mit dem Städtischen Chore Peine – begeisterte das Publikum mit Musical-Melodien aus My Fair Lady, Cabaret und den Comedian Harmonists mit dem Lied „Irgendwo auf der Welt“.

Dreimal „L“

Das gesamte musikalische Programm versprühte Leichtigkeit, Lebendigkeit und Lebensfreude, wie sie nur die Musik vermitteln kann. Das Konzert wurde dem 25-jährigen Bestehen des Chores in vollem Umfang gerecht, schließt die Bilanz.

