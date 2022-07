Bei Salzgitter: Landwirte stellen sich auf Autobahnbrücken

Bei Klein Flöthe und Üfingen haben am Sonntagabend einige Landwirte mit ihren Traktoren protestiert. Etwa zwei Dutzend Menschen standen sowohl auf der Brücke über die Autobahn 39 in Höhe Üfingen als auch auf der Brücke über die Autobahn 36 bei Klein Flöthe im Landkreis Wolfenbüttel. Ähnliche Demonstrationen auf Autobahnbrücken hatte es zuletzt in ganz Deutschland gegeben – auch im Kreis Gifhorn.

An einigen Traktoren waren Plakate mit Aufschriften wie „3 vor 12 – Bauern in Not!“ angebracht. Ein Demonstrant sagte vor Ort: „Wir wollen die niederländischen Berufskollegen unterstützen. Dort stehen die Bauern vor drastischen Einkürzungen, da stehen Betriebe auf dem Spiel.“

Landwirt in Üfingen: Bauern haben Angst vor ähnlichen Auflagen wie in Holland

Landwirte hierzulande hätten Angst, dass ähnliche Auflagen nach Deutschland überschwappen könnten, sagte er. „Und deshalb wollen wir uns mit den Niederländern solidarisieren. Denn für uns gibt es nichts Schlimmeres als eine Enteignung oder ein Berufsverbot.“

Zwei Traktoren standen am Sonntag auf der A39-Brücke bei Üfingen. Foto: Rudolf Karliczek

Der Hintergrund: In den Niederlanden protestieren Landwirte gegen Bestrebungen der Regierung, die Viehzucht viel stärker zu regulieren als bislang, um den Schadstoffausstoß zu senken. Etwa 30 Prozent der Viehbauern müssten demnach wohl aufgeben, heißt es. Mit Treckern blockieren die Bauern aus Protest Straßen, zünden Heuballen an oder gehen Politikerinnen und Politiker privat an. Unter der Woche fielen Schüsse in Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Der Demonstrant in Üfingen merkte am Sonntag zudem an, dass die Proteste in den Niederlanden „sich nicht gegen verschärfte Umweltauflagen richten, sondern gegen die Politik, die die Bauern kaputtmacht.“ Auch das Landvolk Niedersachsen hatte vor wenigen Tagen Verständnis für die Bauernproteste gezeigt: Die Stellschrauben, die Ammoniakfreisetzung zu verringern, seien übertrieben hart angezogen.

