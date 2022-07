Salzgitter: Unbekannter will 10-Jährigen ausziehen – Junge flieht

Salzgitter. Unter einem Vorwand hat am Mittwoch ein Mann den Jungen in ein Gebüsch am Salgenteich gelockt. Salzgitters Polizei ermittelt – und bittet um Hinweise.

Salzgitters Polizei ermittelt derzeit wegen eines versuchten sexuellen Missbrauchs. Ein Unbekannter hatte einen 10-Jährigen in Salzgitter-Bad in ein Gebüsch gelockt. (Symbolbild)

Salzgitters Polizei ermittelt wegen des versuchten sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Salzgitter-Bad. Nach bisherigem Ermittlungsstand lockte ein Mann am Mittwochnachmittag einen 10-jährigen Jungen am Salgenteich in ein Gebüsch – unter einem Vorwand. Hier soll der Unbekannte versucht haben, den Jungen auszuziehen. Dieser konnte sich jedoch wehren und anschließend flüchten.

Das Ganze geschah laut Polizei gegen 16.45 Uhr in der Parkanlage. Salzgitters Polizei fahndete nach dem flüchtenden Täter – und hofft nun auf Zeugenhinweise.

Versuchter Missbrauch am Salgenteich: So wird der Täter beschrieben

Der Mann soll zwischen 30 und 39 Jahre alt sein, hatte einen rasierten Kinnbart, trug eine Brille (vermutlich schwarz und eckig) sowie einen hellblauen Kapuzenpullover und eine hellblaue lange Hose. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

„Für die Polizei haben Sachverhalte mit Kindern als Opfer eine hohe Priorität in der Sachbearbeitung“, erklärt ein Polizeisprecher. Aus diesem Grund werde die Polizei auch an relevanten Orten Präsenz zeigen. „Zeugen bittet wir, sich entweder an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 oder auch an die Beamten in Salzgitter-Lebenstedt unter der Rufnummer (05341) 18970 zu wenden.“

red

