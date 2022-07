Polizei Salzgitter Frauen greifen 28-Jährige in Salzgitter-Lebenstedt an

Die Polizei ermittelt nach dem Hinweis eines Zeugen in einem Fall von Körperverletzung. Demnach sollen zwei unbekannte Täterinnen am Sonntag um 0.15 Uhr in der Heckenstraße auf eine 28-Jährige eingeschlagen haben. Die Geschädigte erlitt hierdurch leichte Verletzungen an der Hand. Die medizinische Erstversorgung wurde durch die Besatzung eines Rettungsfahrzeuges gewährleistet.

Zu den Täterinnen liegen nur wenige Informationen vor: Eine der Frauen soll einen pinkfarbenen Rock getragen haben. Die Verursacherinnen flüchteten nach der Tat in Richtung Willy-Brandt-Straße. Die Ermittler wollen in Erfahrung bringen, was die Ursache der Körperverletzung war.

Zwei Einbrüche in der Samstagnacht

Zudem verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude in der Peiner Straße in Salzgitter-Lebenstedt und erbeuteten dabei eine Bargeldsumme in vierstelliger Höhe. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Zeitgleich drangen unbekannte Täter unter Gewaltanwendung in ein Bürogebäude in der Peiner Straße in Engelnstedt ein und durchwühlten zahlreiche Räume. Bei der Tat wurde Bargeld in geringer Höhe erbeutet. Es entstand ein Schaden von annähernd 400 Euro.

red

