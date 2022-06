Täter stehlen hochwertiges Auto in Salzgitter-Thiede

Salzgitter. Der Audi parkte unter einem Carport in der Straße An der Zwergenkuhle. Salzgitters Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen hochwertigen Pkw in Salzgitter gestohlen. Der graue Audi SQ 7 parkte unter einem Carport in der Straße An der Zwergenkuhle. Der Schaden des Diebstahls beträgt laut Salzgitters Polizei mindestens 40.000 Euro.

Angaben zum Tatablauf können die Ermittler derzeit nicht machen. Die Polizei Salzgitter bittet um Zeugenhinweise – Telefonnummer: (05341) 18970.

red

