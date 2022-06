Freundin misshandelt – 28-jährige Salzgitteranerin vor Gericht

Der Frau wird versuchter Totschlag, sexueller Übergriff in besonders schwerem Fall, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorgeworfen.

Eine 28-jährige Frau aus Salzgitter soll ihre frühere Freundin mehrmals schwer misshandelt und versucht haben, sie mit einer Weinflasche zu erschlagen. Der Prozess am Braunschweiger Landgericht wurde am Donnerstag kurz nach dem Auftakt für Rechtsgespräche unterbrochen. Dabei können sich das Gericht und die Verfahrensbeteiligten über die Fortsetzung und das Ergebnis des Verfahrens verständigen, wie eine Gerichtssprecherin erläuterte.

Mit einer knapp einstündigen Anklage hatte die Staatsanwaltschaft zuvor die Vorwürfe vorgetragen. Der Frau werden insgesamt zwölf Straftaten vorgeworfen. Sie soll ihrem Opfer im Jahr 2021 unter anderem mit Rasierklingen Wörter in die Haut geritzt haben. Zusammen mit ihrem Vater soll sie die andere Frau auch sexuell missbraucht haben. Unter anderem wurde das Opfer bewusstlos geschlagen und an eine Heizung gekettet, und der Kopf der Frau soll in eine Toilette gedrückt worden sein, während die Spülung betätigt wurde.

Angedrohte Trennung löste schwere Verlustängste aus

Laut Anklage hatten sich die beiden Frauen kurz vor den vorgeworfenen Taten in einer Psychiatrie im Landkreis Goslar kennengelernt, in der sie beide behandelt wurden. Sie gingen demnach eine Liebesbeziehung ein, in der es aber schnell zu Streitereien kam. Nach einer angedrohten Trennung entwickelte die Angeklagte der Staatsanwaltschaft zufolge Verlustängste. Es soll zu mehreren schweren Misshandlungen und Todesdrohungen gekommen sein.

Im November 2011 soll die Angeklagte auch trotz Hausverbots die Frau in einer Klinik aufgesucht haben, um sie mit einer Weinflasche zu töten.

