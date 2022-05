Diebe attackieren Taxifahrer in Salzgitter mit Tränengas

Lebenstedt. Vier Männer haben einem Taxifahrer in Salzgitter die Geldbörse geraubt und ihn mit Tränengas attackiert. In Lebenstedt gab es einen Einbruch.

Vier unbekannte Täter haben in Lebenstedt einen Taxifahrer ausgeraubt und mit Tränengas attackiert. Am Samstagmorgen gegen 5.40 Uhr waren die vier Männer in das Taxi eines 53-jährigen Fahrers gestiegen. Ihre Fahrt hat sie laut Polizei von Braunschweig nach Salzgitter in die Schelpwiese geführt.

Nachdem der Fahrer das Ziel erreicht hatte, seien alle vier männlichen Fahrgäste ausgestiegen, um den Fahrpreis zu bezahlen. In einer günstigen Gelegenheit habe einer der Tatverdächtigen dem Fahrer die Geldbörse entrissen. Die Männer flüchteten daraufhin. Bei der Verfolgung der Täter wurde der Taxifahrer durch Reizgas leicht verletzt. Die Männer im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren entkamen daraufhin.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Beute beträgt mindestens 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

Mehr aus Salzgitter:

Unbekannte rauben Automobilhändler aus

Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag und Sonntag einen gewaltsamen Zugang in die Verkaufsräume eines Automobilhändlers verschafft. Sie stahlen laut Polizei elektronische Geräte wie Laptops sowie Bargeld. Die Schadenshöhe der Beute beträgt etwa 350 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de