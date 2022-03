Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in Salzgitter. (Symbolbild)

Polizei Salzgitter Unfall in Salder: Rollerfahrer verletzt sich, Auto fährt weiter

Die Polizei Salzgitter sucht nach einem Autofahrer, der am 17. März einen Rollerfahrer in Salder touchiert haben soll. Der 40-jährige Rollerfahrer war durch die Kollision in der Straße Vor dem Dorfe mit seinem Fahrzeug umgekippt und hatte sich leicht verletzt.

Laut Polizei fuhr der Mann gegen 16.15 Uhr in Richtung Watenstedter Weg, als ein brauner VW Golf mit Salzgitteraner Kennzeichen in Höhe der Volksbank vom rechten Fahrstreifen auf die Spur des Rollerfahrers wechselte. Die Fahrzeuge berührten sich, der Rollerfahrer rutschte auf die Fahrbahn. An dem Roller entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Autofahrer fuhr weiter.

Die Polizei Salzgitter sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dem Fahrer machen können. „Wichtig wären aber auch Hinweise zum eigentlichen Unfallhergang“, heißt es. Diese nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 auf.

Täter stehlen Kupferkabel in Rhene

Unbekannte Täter haben in Rhene in der Gemeinde Baddeckenstedt zirka 150 Meter Kupferkabel aus einem verschlossenen und auf einem Baustellengelände abgestellten Baucontainer gestohlen. Hierdurch wurde ein Schaden von zirka 15.000 Euro verursacht, berichtet die Polizei. Vermutlich nutzten die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug – die Tat ist zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Montag, 13 Uhr, passiert.

Bei einem weiteren Diebstahl aus einem Baucontainer beschädigten die Täter das Vorhängeschloss und stahlen aus dem Inneren insbesondere Bauutensilien im Wert von mindestens 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen dem 20. und 21. März in Lichtenberg im Hammelbeek.

„Im Versuchsstadium steckengeblieben“, so die Polizei, sei wiederum ein Einbruch in einen weiteren Baucontainer in Salzgitter-Lichtenberg im Stukenbergweg. Der Tatzeitraum könne auf die Tage zwischen dem 19. und 21. März eingegrenzt werden. Beim Einbruchsversuch wurde die gesamte Tür des Containers verbogen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05341) 1897-0.

Täter scheiterten bei Einbruchsversuch in Lebenstedt

Unbekannte haben am Wochenende versucht, im Kurt-Schumacher-Ring in Lebenstedt in eine Bäckereifiliale einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der Zugangstür – verursachten aber einen Schaden von zirka 300 Euro. Die Tat soll zwischen Samstag, 20.15 Uhr, und Sonntag, 4.30 Uhr, geschehen sein.

red

