Feuerwehreinsatz Feuer bricht in alter Konservenfabrik in Thiede aus

Die Feuerwehr musste in der alten Konservenfabrik in Salzgitter-Thiede einen Brand im Keller eines Anbaus löschen. Es gab Schwierigkeiten bei der Evakuierung.

Salzgitter-Thiede. In der alten Konservenfabrik in Salzgitter-Thiede hat es am Mittwochmittag gebrannt. Aus einem Keller drang schwarzer Rauch.