Polizei Salzgitter Reifen in Salzgitter-Bad zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Die Salzgitteraner Polizei sucht nach Hinweisen zu einem verdächtigen Mann. Er soll am Sonntagabend in der Breiten Straße vier Reifen eines Opel zerstochen haben. (Symbolbild)

Salzgitter. Ein Zeuge hat am Sonntagabend in der Breiten Straße beobachtet, wie sich ein Mann an einem parkenden Wagen zu schaffen machte.