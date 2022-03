Prügelei nach Fußballspiel in Salzgitter-Salder – vier Verletzte

Nach Beendigung eines Fußballspiels der B-Junioren des VfL Salder am Samstagnachmittag gegen die JSG Bruchmachtersen/TSV Salzgitter ist es zu einem Handgemenge zwischen den Spielern gekommen. Daraufhin betraten laut Polizei etwa 15 bis 20 jugendliche Zuschauer das Spielfeld. Dies mündete in eine größere körperliche Auseinandersetzung zwischen allen Beteiligten. Insgesamt wurden mindestens vier Personen leicht verletzt.

Brüder beim Fußballspielen in Lichtenberg mit Messer bedroht

Bei einem Jugendzentrum in Lichtenberg An der Heerstraße sind zwei Jugendliche am Samstagabend gegen 18 Uhr von einer Gruppe attackiert und mit einem Messer bedroht worden. Die zwei Brüder (12 und 16 Jahre alt) spielten laut Polizei Fußball an einem Jugendzentrum. Plötzlich erschien eine Gruppe Jugendlicher vor Ort. Aus dieser Gruppe heraus, wurde der 12-Jährige durch einen bisher unbekannten Jugendlichen in den Schwitzkasten genommen, mehrfach geschlagen und getreten. Ein weiterer unbekannter Jugendlicher zog ein Messer und bedrohte die beiden Brüder.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Personen, die Beobachtungen zur Tat oder Hinweise zu den Beschuldigten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt, unter (05341) 18970, zu melden.

Einbrecher steigen in unbewohntes Einfamilienhaus ein

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein aktuell nicht bewohntes Einfamilienhaus Hinter dem Salze in Salzgitter-Bad. Die bislang unbekannten Täter beschädigten laut Polizei ein Kellerfenster und gelangten augenscheinlich hierdurch in das Einfamilienhaus. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Samstagvormittag, 10 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 825-115 zu melden.

Auto zerkratzt und beschädigt

In den vergangenen drei Wochen wurde ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto am Dresdener Ring in Salzgitter-Bad drei Mal beschädigt. Die Taten ereigneten sich jeweils am Wochenende zwischen dem 26. Februar, 18 Uhr, und diesen Samstag, 8 Uhr. Die Heckklappe wurde durch bislang unbekannte Täter mit einem augenscheinlich spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 825-115 zu melden.

Lesen Sie auch:

Jugendliche attackieren 14-jähriges Mädchen in Salzgitter

Salzgitters Straßenkater August hat viel erlebt

VW stellt Pläne für Batteriezellfabrik in Salzgitter vor

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de