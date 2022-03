Salzgitter. Die Stadt Salzgitter kündigt die Standorte für die Messungen aus Präventionsgründen an. Sie können aber jederzeit gewechselt werden.

Stadt informiert vorab Die Tempokontrollen der nächsten Woche in Salzgitter

Mit Tempokontrollen muss laut Stadt vom 14. bis zum 20. März in diesen Stadtteilen gerechnet werden: Thiede und Watenstedt. Dabei sagt die Reihenfolge der Stadtteile nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus. Je nach Bedarf und Situation können die Einsatzorte spontan gewechselt werden. Eine weitere Geschwindigkeitsüberprüfung gibt es nach Angaben der Verwaltung am Dienstag, 15. März, auf der Landesstraße 615 zwischen Üfingen und Thiede. In den vergangenen drei Jahren hätten sich zwischen der Einmündung der K15 und der Auffahrt zur Autobahn 19 Unfälle, bei denen fünf Menschen leicht verletzt worden seien.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de