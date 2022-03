Einbrecher stehlen Geld aus Schnellimbiss in Salzgitter

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Schnellimbiss in der Berliner Straße in Lebenstedt eingebrochen. Laut Polizei drangen sie „unter Gewaltanwendung“ durch eine Zugangstür ein und stahlen Bargeld aus einer Kasse. Die Höhe der Beute liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Salzgitter die Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, an.

Keinen Erfolg hatten Einbrecher, die sich am Gebäude des Naturschutzbundes in der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt versuchten. Die Täter scheiterten daran, eine Tür aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch muss zwischen dem 3. März und Dienstag, 15 Uhr, geschehen sein. Die Polizei Salzgitter ermittelt die Schadenshöhe und bittet Zeugen, sich unter (05341) 1897-0 zu melden.

Auch in Salzgitter-Bad scheiterten Täter an einer Sicherheitstür. Die noch Unbekannten versuchten, in eine Praxis im Altstadtweg einzudringen. Hierbei verursachten sie einen Schaden von etwa 300 Euro, führt die Polizei aus. Zeugenhinweise: (05341) 1897-0.

red

