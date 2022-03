Diebe steigen durch Terrassentür in Lebenstedter Einfamilienhaus

Salzgitter-Lebenstedt. Unbekannte Täter sind in Lebenstedt in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein Hochzeitskonvoi hat eine Straßensperrung in Lebenstedt verursacht.

In Lebenstedt sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt nun (Symbolfoto). Außerdem haben die Beamten einen „Hochzeitskonvoi“ in Salzgitter gestoppt. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Über das zurückliegende Wochenende sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Rembrandtring in Lebenstedt eingebrochen. Das teilt die Polizei Salzgitter mit.

Der Einbruch und der Diebstahl wurden laut Polizei am Sonntag, 6. März, gegen 13.30 Uhr vom Geschädigten festgestellt. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf und stahlen Bargeld aus dem Haus. Die genaue Schadenssumme steht laut Polizei noch nicht fest.

Hochzeitskonvoi verursacht halbseitige Straßensperrung in Lebenstedt

Am Sonntagnachmittag sorgte laut Polizei eine Gruppe von Fahrzeugen, bei der es sich offenbar um einen „Hochzeitskonvoi“ handelte, im Stadtgebiet von Salzgitter für einiges Aufsehen und Unruhe in Lebenstedt. Die Salzgitteraner Polizei rief weitere Einsatzkräfte zur Verstärkung.

Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntagnachmittag, 6. März, dass ein Konvoi mit zahlreichen Fahrzeugen im Bereich Salzgitter-Thiede unterwegs sei und dabei gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen würde. Diese Fahrzeuggruppe konnte dann von Polizeikräften in der Kattowitzer Straße, auf der Ecke der Straße An der Windmühle angehalten werden. Dort wurde der normale Straßenverkehr an den gestoppten Wagen vorbeigeleitet, deshalb musste die Polizei Fahrbahnteile kurzfristig sperren.

Teilnehmern des „Hochzeitskonvois“ drohen nun Ordnungswidrigkeitsverfahren

Bei den Teilnehmern des Konvois handelte es sich augenscheinlich um Gäste einer Hochzeitsfeier. Vor Ort wurden diverse Personalien festgestellt und mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Danach durften die Fahrzeuge den Kontrollort einzeln wieder verlassen. Aufgrund der teils sehr emotionalen und aufgeheizten Situation mussten laut Polizei Einsatzkräfte aus benachbarten Dienststellen hinzugezogen werden.

