Polizei: Jugendliche zerstechen Autoreifen in Salzgitter-Bad

Salzgitter. Ein Zeuge bemerkte, wie sich vier Jugendliche an einem Auto in der Engeroder Straße zu schaffen machten. Der Polizei-Überblick für Lebenstedt und Bad.

Vier Jugendliche haben am Dienstag die Reifen eines geparkten Wagens in Lebenstedt zerstochen. Die Polizei sucht mögliche Hinweisgeber.

Die Salzgitteraner Polizei meldet neben dem schweren Unfall in Lebenstedt am Dienstagabend weitere Vorkommnisse in Lebenstedt und Salzgitter-Bad: So sollen vier noch unbekannte Jugendliche am Dienstag Reifen eines Autos zerstochen haben. Der Wagen parkte in der Engeroder Straße in Bad. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Jugendlichen gegen 14.50 Uhr an dem VW Passat bemerkt. Weil er zeitgleich ein Zischen wahrnahm und die Jugendlichen daraufhin flüchteten, informierte er die Polizei.

Einer der Jugendlichen soll laut Zeugenaussage einen blauen beziehungsweise schwarzen Roller mitgeführt haben. Der Polizei zufolge entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. Zeugenhinweise seien an die Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 zu richten.

Einbrecher scheitern an Tür zum Vereinsheim – Tierfutterautomat geplündert

In Lebenstedt wiederum – genauer in der Neißestraße – versuchten Täter zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 10 Uhr, in ein Vereinsheim einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch beim Aufhebeln der Eingangstür. Es entstand ein Sachschaden von zirka 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter (05341) 18970 auf.

Zudem brachen Unbekannte einen Tierfutterautomaten in der Swindonstraße auf. Die Täter erbeuteten Bargeld und Tierfutter. Die Polizei gibt einen Tatzeitraum zwischen Freitagmittag, 14 Uhr, und Dienstagmittag, 13.50 Uhr, an. Hinweise: (05341) 18970.

