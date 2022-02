Steinlah. Am frühen Mittwochnachmittag wurden die Feuerwehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt zu einem Schornsteinbrand in Steinlah alarmiert.

Am frühen Mittwochnachmittag wurden die Feuerwehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt zu einem Schornsteinbrand in Steinlah alarmiert.

Feuerwehr Schornstreinband in der Gemeinde Haverlah

In einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Haverlah ist es am Mittwochnachmittag zu einem Schornsteinbrand gekommen. Wie die Feuerwehr der Samtgemeinde Baddeckenstedt berichtet, hatten sich die Rußablagerungen im Inneren des Schornsteins entzündet und zu einer starken Rauchentwicklung innerhalb des Hauses geführt.

Schornsteinfeger musste Schornstein kehren

Wie bei Schornsteinbränden üblich, wurde der zuständige Schornsteinfeger dazu alarmiert, der unter schwierigen Bedingungen den Schornstein kehrte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren drei Trupps mit Atemschutzgeräten im Einsatz. Die Wärmebildkamera zeigte eine beträchtliche Hitzeentwicklung im Inneren des Schornsteins, so dass die eingesetzten Ortsfeuerwehren Baddeckenstedt und Steinlah an der Einsatzstelle bleiben mussten, um eine Gefährdung anderer Gebäudeteile zu verhindern.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie außerdem:

Nach einiger Zeit wurde zusätzlich die Logistikfeuerwehr Heere nachalarmiert, um die Einsatzkleidung der Kräfte zu tauschen, da diese durch den Rauch stark kontaminiert war. Das Gebäude wurde anschließend gelüftet und die Einsatzkräfte konnten nach gut drei Stunden wieder einrücken.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de