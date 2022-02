Thiede. Die Frankfurter Straße in Salzgitter Thiede war für eine Stunde voll gesperrt. Kurz vorm Ortsausgang wollte die Frau ins Sammifeld abbiegen.

Auf der Frankfurter Straße in Salzgitter Thiede kam es zu einem Unfall. Beim Linksabbiegen missachtete eine 48-jährige Frau die Vorfahrt als sie kurz vorm Ortsausgang nach links abbiegen wollte.

Verkehr Unfall in Thiede: Frau missachtet Vorfahrt und verletzt sich

Ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Frankfurter Straße in Salzgitter Thiede ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilt, wollte eine 48-jährige Frau kurz vorm Ortsausgang nach links in die Straße „Sammifeld“ abbiegen, übersah dabei jedoch offensichtlich den entgegenkommenden Verkehr.

Mit ihrem Elektroauto stieß sie in ein Auto aus dem Gegenverkehr. Dieses wiederum traf einen weiteren Wagen. der ebenfalls abbiegen wollte. Am Elektroauto entstand nach Angaben der Feuerwehr ein Totalschaden. Die Unfallverursacherin musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, alle anderen Beteiligten blieben weitgehend unverletzt. Die Frankfurter Straße wurde für circa eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz war neben der Freiwilligen Feuerwehr Thiede auch die Berufsfeuerwehr Salzgitter.

red

