Salzgitter. Ein Unbekannter hat den Container in Lebenstedt in Brand gesteckt. Außerdem wurden mehrere Autos von Autohausparkplätzen gestohlen.

Einsätze in Salzgitter Abfallcontainer hinter Baumarkt in Salzgitter angezündet

Ein bislang Unbekannter hat einen Abfallcontainer hinter einem Markt in der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt angezündet. Wie die Polizei berichtet, legte der Mann am Samstagvormittag den Brand und begab sich anschließend noch kurz in den Markt – dann flüchtete er.

Der brennende Kunststoffcontainer konnte durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzgitter gelöscht werden – er wurde durch das Feuer jedoch nahezu komplett zerstört. Eine Brandgefahr für den Verbrauchermarkt bestand nicht. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Identität des bislang unbekannten Täters dauern an.

Zwei Autos von Autohäusern gestohlen

Zwei Autos wurden in der Nacht zum Freitag in Salzgitter aus Autohäusern gestohlen. Wie die Polizei berichtet, standen die hochwertigen Autos (ein SUV und ein Multivan) zum Verkauf – und waren auf den Grundstücken von benachbarten Autohäusern im Gesellensteig abgestellt.

Unbekannte Täter entwendeten die Fahrzeuge unbemerkt am frühen Morgen. Hierzu öffneten sie bei einem Grundstück den Zaun gewaltsam. Zudem haben sie die Kennzeichenschilder von einem dritten Fahrzeug gestohlen, mutmaßlich um diese missbräuchlich zu verwenden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Zeugen, die tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 zu melden.

Einbruch in Salzgitter-Fredenberg

Unbekannte sind am frühen Samstagabend in ein Einfamilienhaus in Salzgitter-Fredenberg im Moränenweg eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Wie die Polizei berichtet, durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten – und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände.

Es entstand ein hoher Gesamtschaden, der laut Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher beziffert wird. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen getätigt oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 zu melden.

