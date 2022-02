Regiebetrieb Salzgitter: Kartonagen nicht neben Papiertonnen stellen

Der Städtische Regiebetrieb (SRB) verzeichnet ein höheres Aufkommen von Altpapier und Kartonagen an den öffentlichen Containerstandplätzen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es verboten ist, neben den Containern Kartonagen und andere Abfälle abzustellen. Das teilt die Stadt mit. Deswegen sollten insbesondere Kartons vor dem Einwurf in die Altpapiercontainer sorgfältig zerrissen oder gefaltet werden, damit kein Volumen verschenkt werde, heißt es.

Waren aus dem Internet werden in Kartons geliefert

Pandemiebedingt bestellten viele Waren im Internet, die in Kartons geliefert würden. Diese oftmals großen Verpackungen bereiten dem SRB nun in der Containersammlung des Altpapiers auf den Wertstoffinseln zunehmend Probleme, heißt es. „Das reale Gewicht in den Sammelbehältern sinkt und die gesammelte Altpapiermenge in Salzgitter geht in den letzten Jahren kontinuierlich zurück. Der Aufwand der Sammlung steigt jedoch, da Papierbehälter auf den Wertstoffinseln häufiger geleert werden müssen, da sie mit großen Kartonagen verstopft werden“, so Dietrich Leptien, Betriebsleiter des SRB.

Oft würden an den Wertstoffcontainerstandplätzen Kartonagen unzerkleinert abgeladen. Durchnässt oder vermischt mit anderen Abfällen seien sie nicht mehr verwertbar und gingen dem Papierrecycling als wichtiger Rohstoff verloren. Bei Regen und Wind weiche das Altpapier auf und werde unbrauchbar oder fliege umher, sodass die Umwelt verschmutzt werde. Das könne nicht Ziel einer nachhaltigen Abfallwirtschaft sein, heißt es. Wo es möglich war, habe der SRB in den vergangenen Monaten zusätzliche Papiercontainer auf den Wertstoffinseln aufgestellt und die Leerungs- und Reinigungsintervalle verkürzt. „Hier kommen wir mit unseren Möglichkeiten jedoch irgendwann an Grenzen“, so Leptien.

Im Angebot sind auch haushaltsnahe Papiertonnen

Der SRB biete zudem die haushaltsnahe Papiersammlung in den blauen Papiertonnen an. Die haushaltsnahe Altpapiertonne sei in den Behältergrößen 120 und 240 Liter verfügbar. Die Lagerung von Papier, Pappe und Kartonage sei hygienisch unbedenklich. Die Entleerung der blauen Papiertonnen, die den Haushalten in Salzgitter gebührenfrei zur Verfügung gestellt würden, finde planmäßig jeden Monat statt. Die Beantragung erfolge schriftlich beim SRB durch den Grundstückseigentümer.

Bei Fragen zur Papierentsorgung: (05341) 8393741 oder Mail an abfallberatung@stadt.salzgitter.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de