Polizei Salzgitter meldet mehrere Einbrüche und Diebstähle

Ein 63-Jähriger ist Sonntagfrüh gegen 2.10 Uhr auf der Lichtenberger Straße laut Polizei von der Straße abgekommen und beschädigte vier parkende Wagen. Er flüchtete von der Unfallstelle, konnte aber ausfindig gemacht werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,96 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst.

Unbekannte brechen in Gartenlaube in Salzgitter-Bad ein

Zu einem Einbruch ist es in der Zeit zwischen Donnerstag, 27. Januar, 16 Uhr, und Freitag, 28. Januar, 16 Uhr, in der Dieselstraße in Salzgitter-Bad gekommen. Darüber berichtet die Polizei

Laut Polizei sind Unbekannte auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Dieselstraße in Salzgitter-Bad in eine Gartenlaube eingebrochen. Um Zugang zu bekommen, hätten sie das Vorhängeschloss einer Tür zerstört. Die Täter nahmen ein mit Benzin betriebenes Gartenmultifunktionsgerät mit, wie die Polizei berichtet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 160 Euro geschätzt.

Anwohnerin verjagt Einbrecher aus Laden

Zu einem Einbruch ist es am Samstag, 29. Januar, zwischen 4.30 und 5.45 Uhr in einem Geschäft an der Breslauer Straße in Salzgitter-Bad gekommen, teilt die Polizei mit.

Unbekannte hebelten demnach eine Hintertür der Geschäftsräume auf und stahlen drei gebrauchte Tablets im Gesamtwert von circa 280 Euro. Nachdem eine Anwohnerin die Täter bemerkt hatte, flüchteten sie in einen angrenzenden Innenhof und anschließend mit einem Auto in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt, informiert die Polizei. Zeugen melden sich bei der Polizei: (05341) 825-115.

Unbekannte beschädigen Autos in Salzgitter-Bad

Unbekannte Täter haben laut Polizei am Freitag zwischen 6 und 13.10 Uhr insgesamt drei Autos sowie eine Schranke mit roter Sprühfarbe auf dem Schulparkplatz in der Straße Am Eikel in Salzgitter-Bad besprüht. Hinweise: (05341) 825-115.

Zu Sachbeschädigungen an drei abgemeldeten Autos ist es am gleichen Tag zwischen 16 und 16.15 Uhr im Hinterhof im Sonnenbergweg in Gebhardshagen gekommen. Die Polizei meldet mindestens fünf unbekannte Täter. Schaden: Rund 10.000 Euro. Hinweise: (05341) 867240.

