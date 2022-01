Unbekannte brechen über Erdgeschoss-Balkon in Lebenstedt ein

Salzgitter. In der Stadtstraße wurden Bewohner einer Erdgeschosswohnung Opfer von unbekannten Einbrechern. In Lobmachtersen fuhr ein Mann alkoholisiert Auto.

Die Polizei in Salzgitter bittet um Hinweise, nachdem Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen sind.

Einbrecher haben es auf Wohnung in Lebenstedt abgesehen

In ein Lebenstedter Mehrfamilienhaus sind am Donnerstagvormittag Unbekannte im Stadtweg eingebrochen, teilt die Polizei mit. Laut Mitteilung haben sich die Unbekannten zwischen 6.20 und 11.20 Uhr über die Balkontür Zutritt in eine Erdgeschosswohnung verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Zigaretten sowie verschiedenste Elektronikgeräte entwendet. Zum entstandenen Schaden kann die Polizei keine Angaben machen. Zeugen oder Personen mit Hinweisen werden geben, sich bei der Polizei in Lebenstedt zu melden unter (05341) 18970.

Mann fährt alkoholisiert Auto in Lobmachtersen

Bei einer Fahrzeugkontrolle fiel Polizisten am Donnerstagabend in Lobmachtersen ein 37-Jähriger auf, der zuvor auf der Landwehrstraße mit 0,88 Promille im Blut mit dem Auto unterwegs gewesen war. Außerdem war der Mann nicht in Besitz eines Führerscheins, schreibt die Polizei Salzgitter. Entsprechende Ermittlungsverfahren hat die Polizei gegen den 37-jährigen Autofahrer eingeleitet, heißt es in der Mitteilung.

