Christiane und Reinhold Determann, aber auch Friederike Kohn sind direkt betroffene Anwohner im Gewerbegebiet Am Park. Ihre Klage ist offenbar aussichtslos.

Elbe. Im Gewerbegebiet Am Park der Gemeinde Elbe darf das Pestizid-Lager erweitert werden. So steht es in einem Amtsschreiben. Anwohner hatten sich gewehrt.