Glasfaserausbau: Tiefbau in sieben Ortsteilen Salzgitters beendet

Die Salzgitteraner Ortsteile Barum, Beinum, Flachstöckheim, Groß Mahner, Heerte, Lobmachtersen und Ohlendorf verzeichnen einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum schnellen Glasfasernetz: Deutsche Glasfaser hat die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau nach eigenen Angaben erfolgreich abgeschlossen. „Beim Glasfaserausbau in Salzgitter biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein. In Kürze sind alle Kundinnen und Kunden an das Hochgeschwindigkeitsinternet angebunden“, so Norbert Börner, Projektleiter Bau von Deutsche Glasfaser.

250 Kunden sind angeschlossen bislang

„Als Digital-Versorger der Regionen ist es unser Ziel, den ländlichen Raum mit einer zukunftssicheren Infrastruktur zu versorgen. Wir freuen wir uns, dieses Ziel bald auch für Salzgitter zu erreichen.“ Insgesamt rund 250 Kundinnen und Kunden seien bereits angeschlossen. Die weiteren Anschlüsse würden nun nach und nach verlegt und aktiviert. Sobald die Genehmigung der Bahnquerung vorliege, könne auch in diesem Bereich ab März aktiviert werden.

Baubüro an Museumstraße wird geschlossen

In den kommenden Wochen sollen laut Mitteilung auch die restlichen Baumaßnahmen beendet und alle Oberflächen wiederhergestellt werden. Damit könnten alle Gehwege und Straßen von der Stadt abschließend abgenommen werden. Aufgrund des Baufortschritts schließe das Unternehmen Deutsche Glasfaser nun das Baubüro an der Museumstraße 69 in Salzgitter nach dem 4. Februar. Alle Fragen zum Bau beantworte die kostenlose Bau-Hotline unter (02861) 89060940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.

