Polizeibericht Menschengruppe mit Lautsprechern in Salzgitter-Bad unterwegs

Die Polizei Salzgitter-Bad wurde nach eigenen Angaben am Mittwoch, 29. Dezember, gegen 18.40 Uhr auf eine Personengruppe von zirka 50 Teilnehmern aufmerksam, die durch wahrnehmbare Lautsprecherdurchsagen auf sich aufmerksam machte. Ort des Geschehens war „Am Pfingstanger“ in Richtung Altstadt, Marktplatz, Kaiserstraße. Den wahrgenommenen Inhalten der Lautsprecherdurchsagen ließ sich eine ablehnende Haltung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entnehmen, beschreibt Polizeisprecher Matthias Pintak.

Keine Abstands- und Hygieneverstöße

Die Personen hätten sich zu diesem Zeitpunkt in der Vorsalzer Straße in Richtung des Einkaufszentrums Am Pfingstanger bewegt. „Abstands- und Hygieneverstöße nach dem Infektionsschutzgesetz und den geltenden Allgemeinverfügungen der zuständigen Kommune konnten nicht festgestellt werden. Alle Personen wurden dem bürgerlichen Klientel zugeordnet und zeigten sich kooperativ.“

Prüfung läuft

Die Polizei werte diese Personengruppe als versammlungsrechtliche Aktion und habe beschränkende Verfügungen erlassen. Die Gruppe sei auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hingewiesen worden. Die Polizei prüfe, ob gegen Vorschriften verstoßen worden sei.

