Feuerwehr löscht brennenden Keller in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad. In Salzgitter-Bad standen am Dienstagabend zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Was war die Ursache?

Am Dienstagabend brannte es im Keller eines Hauses in der Helenstraße.

Zu einem Kellerbrand in der Helenenstraße in Salzgitter-Bad kam es am späten Dienstagabend, 14. Dezember. Dabei wurde nach Angaben der Feuerwehr eine Person verletzt.

Kurz nach 23 Uhr rückten zahlreiche Kräfte der Feuerwehr in die Helenenstraße aus. Grund dafür war ein gemeldeter Kellerbrand. Vor Ort konnte bereits Rauch aus den Kellerräumen wahrgenommen werden. Da unklar war, ob Personen verletzt sein könnten, wurden vorsorglich mehr Kräfte als üblich alarmiert.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter berichtet, hatten alle Bewohner das Haus verlassen, jedoch meldete ein Anwohner, dass möglicherweise noch eine Person im Keller sein könnte. Mit der Meldung wurde sofort ein Trupp unter Atemschutz in die Kellerräume geschickt. Nach kurzer Zeit Entwarnung: Es befand sich niemand mehr in den Räumen.

Laut Feuerwehr brannten zwei Kellerverschläge, in denen Unrat Feuer gefangen hatte. Eine Person musste mit leichter Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Nach etwa zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte abrücken. Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter auch die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Bad. Die Ermittlungen zum Brandhergang dauern an.

