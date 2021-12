Achtung Tierfreunde: Filou aus Salzgitter sucht letztes Zuhause

Das Tierheim-Team hat zum bevorstehenden Weihnachtsfest nur einen Wunsch: Für Hundesenior Filou einen Hospizplatz mit viel Liebe finden. Der 11-jährige Filou ist schwer krank und musste erst kürzlich zwei Schicksalsschläge verkraften.

Cushing-Krankheit: Hund aus Salzgitter soll nicht im Tierheim bleiben

Filou bezog das Tierheim in Salzgitter-Bad mit seinem Bruder Frodo im Sommer dieses Jahres. Frodo und Filou wurden hier ganz schnell medizinisch versorgt, denn wie sich herausstellte, ging es den beiden Hunden nicht gut, informiert das Heim. Und auch die Hundefrisörin musste ein kleines Wunder vollbringen, dann das Fell der Vierbeiner hatte es bitter nötig. Nicht nur, dass Filou sein Zuhause verlor, vor wenigen Tagen musste sein geliebter Bruder Frodo von seinen Leiden erlöst werden. Filou ist nun ganz allein und hat die wichtigsten Eckpfeiler seines Hundelebens verloren.

Erfahrene Herrchen gesucht

Der Cairn Terrier ist an der Krankheit Cushing erkrankt, die ihm sichtlich zu schaffen macht. Cushing bedeutet, dass ein ständig erhöhter Cortisolspiegel vorhanden ist. Die krankhafte Überproduktion von Cortisol sorgt dafür, dass Tiere wie Filou einen starken Durst verspüren und zu erhöhter Urinausscheidung neigen. Vereinzelt kann das Fell ausfallen und der Bauchumfang deutlich zunehmen, erklärt das Tierheim. Daher werden Hundefreunde gesucht, die mental in der Lage sind, einem schwerkranken Hund eine letzte Heimat zu geben. Erwartet wird selbstständiges Handeln sowie die Bereitschaft, vermehrte Tierarztfahrten in Kauf zu nehmen. Filou möchte nach den schweren Verlusten einfach nur geliebt werden und seine begrenzte Lebenszeit in einer ruhigen und geborgenen Umgebung verbringen, weiß das Tierheim-Team, was sich derzeit nichts mehr wünscht, als dass Filou seinen Lebensabend nicht im Tierheim verbringen muss. Filou wird in die Obhut von hundeerfahrenen Menschen vermittelt, die zudem sicher im Verabreichen von Medikamenten sind. Diese sind sehr wichtig, da die Zuckerwerte sonst stark ansteigen würden. Ob Filou in seinem Zuhause mit Artgenossen leben möchte, entscheidet die Sympathie.

Sucht auch ein Zuhause: Kater Feodor

Der getigerte Kater Feodor wurde im Mai 2021 geboren. Feodor wurde „wild“ geboren und ist Menschen gegenüber noch schüchtern, wird aber von Tag zu Tag mutiger, weiß das Tierheim-Team aus Salzgitter-Bad zu berichten. Freigang in seinem neuen Zuhause – gerne auch mit Artgenossen – ist wünschenswert. Foto: Tierheim Salzgitter / Benjamin Kozlowski

Ivy braucht eine Familie

Die getigerte Katzendame Ivy wurde im Jahr 2019 geboren und kam als Abgabetier ins Tierheim nach Salzgitter-Bad. Sie sucht nun ein Zuhause bei einer Familie, wo sie Freigang genießen kann. Wer möchte die abenteuerlustige Katzendame Ivy kennen und ganz bestimmt lieben lernen? Foto: Tierheim Salzgitter / Benjamin Kozlowski

Paulchen mag Menschen mit Herz

Kater Paulchen ist eines unserer Sorgenkinder. Der dreijährige Kater gewinnt immer mehr an Mut und Vertrauen. Gesucht werden dringend Menschen mit Herz und Verstand, die dem Kater eine Chance geben. Freigang nach Eingewöhnung ist Voraussetzung. Foto: Tierheim / Kozlowski

Lucky braucht sensible Hundeeltern

Lucky sucht mit seinen 15 Jahren noch einmal ein neues Zuhause. Er hat eine graue Schnute und die ein oder andere Eigenheit. Der Jack Russel-Mix sucht ein ebenerdiges Zuhause. Seine Hundeeltern sollten sensible Menschen sein, die das nötige Fingerspitzengefühl haben um zu erkennen, wann Lucky Ruhe benötigt. Kinder sollten nicht im Haushalt leben. Foto: Tierheim Salzgitter / Benjamin Kozlowski

