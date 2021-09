Salzgitter-Bad. Zwei unbekannte Täter sind in Salzgitter-Bad in eine Autowerkstatt eingebrochen. Die Polizei ist auf Hinweise der Bevölkerung angewiesen.

Zwei Unbekannte sind in eine Autowerkstatt in Salzgitter-Bad eingebrochen. (Symbolbild)

Einbruch Autowerkstatt Unbekannte brechen in Autowerkstatt in Salzgitter-Bad ein

Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag, kurz nach Mitternacht, in eine Autowerkstatt in Salzgitter-Bad eingebrochen. Das teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit.

Durch eine eingeschlagene Scheibe war es den Tätern möglich, die Räume zu betreten. Laut Polizei entwendeten sie Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Summe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 entgegen.

