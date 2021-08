Feuewehren im Einsatz Auto gerät aus ungeklärter Ursache in Heerte in Brand

Zu einem Autobrand an der Straße Am Mühlenplan wurden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Heerte mit der Löschgruppe Barum sowie der Berufsfeuerwehr Salzgitter um kurz nach 15 Uhr gerufen. In der Alarmierung hieß es laut Marcus Spiller, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr: PKW-Brand unter Carport mit drohendem Übergriff auf das Wohnhaus. „Bei Eintreffen haben die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Heerte bereits mit ersten Löscharbeiten begonnen, dank dem schnellen Einsatz der Freiwilligen konnte ein Übergriff aufs Wohnhaus verhindert werden.“

Gasflasche wurde gesichert

Es wurden mit zwei Trupps unter Atemschutz Nachlöscharbeiten gemacht und eine Gasflasche, die sich in der Garage befand, gesichert. Schadenshöhe und Brandursache sind unklar. Verletzt wurde niemand.

lux

